İşte Atatürk'ün cenaze töreni. ‘Geçiyor önümden gül yüzlü Mustafa Kemal’

Hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün cenazesinden ve 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e götürüldüğü törenden özel fotoğraflar ve görüntüler paylaşıldı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de 9'u 5 geçe aramızdan bedenen ayrıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk’ün naaşı 16 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.

Atatürk'ün cenazesi Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalkta görüldü.

İstanbul halkı Büyük Önder'in önünden saygıyla geçti. Atatürk'e son görev için Dolmabahçe Sarayı'na gelen ve gözyaşı döken vatandaşlar Atatürk’e son vedasını yaptı.

Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak top arabasına konuldu.

Atatürk'ün naaşı Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu da yaptı.

19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit’e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara’ya uğurlandı.