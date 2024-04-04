Atatürk'ün ünlü fotoğrafta derdini dinlediği vatandaşın torunu belediye başkanı oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vatandaşı dinlerken çekilen fotoğrafındaki vatandaşın torununun, CHP’den Tokat’ın Turhal ilçesine belediye başkanı olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o fotoğrafın hikayesini anlattı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Tokat'ın Turhal ilçesinde CHP'nin adayı Mehmet Erdem Ural, yüzde 40.95 oy oranıyla AKP’li rakibine 5 bin 362 oy fark atmış ve seçimi kazanmıştı.

O YURTTAŞIN TORUNU HALKI DİNLEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de, 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu ve Atatürk’ün ünlü fotoğrafını göstererek fotoğrafın hikayesini anlattı.

"Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın Belediye Başkanı oldu." İfadesini kullanan Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı olarak seçildiğini açıkladı.

MEHMET ERDEM URAL KİMDİR?

Atatürk’ün o ünlü fotoğrafındaki vatandaşın torunu olan Mehmet Erdem Ural, 1981 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını Turhal’da tamamladı. Ural, Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun oldu ve iş hayatında aktif bir rol oynadı.

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunmuş olan Ural, evli ve üç çocuk babasıdır.