Konya'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, S.S. isimli bir kişinin yönetimindeki aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda, zanlının üzerinde ve aracında 14 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 14 adet şarjör, 1 adet üst kapak takımı, 1 adet kama, 2 adet bıçak ve 159 adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlı "Silah Mühimmat Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki adli işlemleri devam ediyor.