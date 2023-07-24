Atatürk'ün vatandaşın karşısında yutkunduğu cevap

Atatürk’ün Mersin ziyaretinde bir vatandaşın karşısında yutkunduğu cevap ortaya çıktı. Atatürk’ün yüz hatları aldığı yanıt sonrası bir anda değişti.

Atatürk'ün vatandaşın karşısında yutkunduğu cevap

Editör: Serkan Talan

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bir vatandaşın karşısında yutkunduğu cevap ortaya çıktı. Atatürk’ün çevresindeki evleri göstererek “Yabancılar bu evleri yaparken siz neredeydiniz?” sorusuna bir vatandaş “Yemen’de, Balkanlarda cephedeydik paşam” yanıtını verdi. Atatürk ise yanı duyunca yutkundu.

Atatürk’ün yutkunarak dinlediği cevap 1923 yılında gerçekleşen Mersin ziyaretinde gerçekleşti. Atatürk, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni ziyaret etmek için yanındaki heyetle birlikte yürüdü.

Atatürk’ü cemiyet binasının girişinde Cemiyet Başkanı Ömer Lütfü Eraydın karşıladı. Cemiyet binası olan köşkün üst katında cemiyetin üst düzey üyeleri ile sohbet eden Atatürk, içinde bulundukları binayı kimlerin yaptırdığını sordu. Cemiyet Başkanı Eraydın Atatürk’e binanın bir Rum’a ait olduğu yanıtını verdi.

Atatürk ise sinirlenerek, “Arkadaşlar, istasyondan Hükümete gelinceye kadar yolun iki tarafındaki binaların kimlere ait olduğunu sordum. Ermeni, Musevi ve Rumlara ait olduğunu söylediniz. Bu adamlar bu binaları yaparken sizler ne yapıyordunuz?” dedi. Oda içinde bulunan Mezitlili Hafız Emin Hoca ise Atatürk’e yüksek sesle “Paşam bizler Yemende, Balkanlarda askerlik yapıyor ve nöbet bekliyorduk" yanıtını verdi.

Atatürk’ün yüz hatları aldığı cevap sonrası bir anda değişti ve sonrasında yanındakiler konuyu değiştirmeye çalıştı. Atatürk aldığı yanıtı yakın arkadaşlarına anlatırken “Hayatta karşılığını bulamadığım sözlerden biri de bu olmuştu” demişti.

Atatürk’ün bu sözünün arka planında Yemen’de sık sık çıkan isyanların bastırılması için Anadolu’dan toplanan askerlerin hemen hemen tamamının evlerine dönememesinin acı gerçeği vardı.

Atatürk’ün Mersin ziyaretinde aldığı yanıt, o dönem çıkan Anadolu’da Vatan gazetesinde de yer aldı.

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