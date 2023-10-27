Ateistlerin bile Allah Allah diyerek kaçtığı ev. Bu eve parayla giriyorlar içeri girince de altlarına kaçırıyorlar

İHA'nın haberine göre, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir korku evi, dış cephesindeki ve içerideki korku dolu figürleri ile görenlerin içini ürpertiyor. Karanlık bir ortamda, zaman zaman ürkütücü ses eşliğinde oynanan oyunlar, genellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

Oyuncuların oyun esnasında yaşadıkları panik veya korku anlarındaki vermiş oldukları güldüren tepkileri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçede bulunan bir korku evinin işletmeciliğini yapan Çağlar Yıldız, “Oyuna gelen vatandaşlara ilk önce hikaye, kurallar ve yapmaları gerekenler hakkında bilgiler veriyoruz. İçeriye girmeden önce panik atak, kalp rahatsızlığı, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunanların oyuna girmesini tavsiye etmiyoruz" dedi.

Yıldız "Girişte kamera kaydı huzurunda onayını aldığımız müşterilerimizin içeriye girişine müsaade ediyoruz. Her yaşa uygun oyunumuz var fakat 12-13-14 yaş aralığındaki grupların ise ailelerinden onay alıyoruz. Onlara da daha çok korku değil de Puzzle tarzı oyunlar yapıyoruz” dedi.

"ATEİSTLER BİLE ALLAH ALLAH DEYİP KAÇTI"

İlk olarak Karşıyaka ilçesinde bu işe başladıklarını ve daha sonra Alsancak’a geldiklerini söyleyen Yıldız, “O kadar çok ilginç olaylar yaşadım ki; panik atak geçirenler oldu, ateist olup Allah Allah diyerek korkup kaçanlar, yerde sürünenler, değişik değişik hareketler yapanlar oldu. Bayılanlar olduğu zaman da biz ayıltamıyorsak ambulansı çağırıyoruz. Bu işe ilk başladığım zamanlar böylesi durumlara gülüyordum ama artık alıştım” diye konuştu.

Oyuna girişte telefonların sessiz alındığı veya müşterilerinin izniyle el koydukları cihazları işletmede muhafaza ettiklerini kaydeden Yıldız, “Oyundan tedirgin olan veya kararsız kalan müşterilerimize içeride ne yapacaklarına yönelik bilgiler veriyoruz. 3 oyunumuz var. Oyunu müşterilerimiz seçiyor” diye belirtti.