Sinan Ateş’in ailesinden Bursaspor’a destek

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Bursasporlu olan Sinan Ateş'in ailesinden Bursaspor'a önemli bir destek geldi.

Sinan Ateş'in ailesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ateş ailesi olarak Bursa ve Bursaspor sevdalısı olan şehit eşim Sinan Ateş’in “Göktürkler” kitabının ailemize ait telif gelirlerini, verdikleri unutulmaz desteğe küçük bir teşekkür olması adına Süper Lig’de mücadele edeceği güne dek Bursaspor'a bağışlıyoruz" ifadelerini paylaştı.

Bu mesajın ardından Bursaspor Kulübü, "Teşekkürlerimizle… Sinan Ateş ölmedi, kalbimizde yaşıyor" mesajını paylaştı.