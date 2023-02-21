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  • Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme. Recep Canpolat Sinan Ateş cinayetinde itirafçıların sıraya girdiğini açıkladı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme. Recep Canpolat Sinan Ateş cinayetinde itirafçıların sıraya girdiğini açıkladı

Gazeteci Recep Canpolat Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. İtirafçıların sıraya girdiğini belirten Canpolat "intikam değil, adalet istiyoruz" dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:50
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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme. Recep Canpolat açıkladı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme. Recep Canpolat Sinan Ateş cinayetinde itirafçıların sıraya girdiğini açıkladı
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış; Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilirken, itirafçılar sıraya dizilip ifade vermeye başladı.

"ALPER AKAY 3. LİG SPOR KULÜBÜNDE BAŞKANLIK YAPMIŞ"

Gazeteci Recep Canpolat kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yeni gelişmeleri açıkladı.

Canpolat, en son tutuklanan Alper Akay’ın 3. Lig’de bir spor kulubünün başkanlığını yaptığını belirtti.

İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ!

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Canpolat, “Tetikçiler, işbirlikçiler ve organizatörler artık azmettiricileri koruyamayacak. İntikam değil, adalet istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Canpolat’ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında itirafçılar sıraya dizilerek, ifade vermeye başladı. En son tutuklanan Alper Akay, 3. ligde bir spor kulübünün başkanlığını yapmış. Tetikçiler, işbirlikçiler ve organizatörler artık azmettiricileri koruyamayacak. İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ!

AA’nın haberine göre ise, soruşturma kapsamındaki soruşturmada tutuklu sayısı 21'e ulaştı.

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