BBP'de Sinan Ateş istifası. İl başkanı zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzincan İl Başkanı Tolga Altınoluk il başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya sitesi Facebook hesabından yayınladığı mesajda istifa ettiğini duyuran Altınoluk, istifasının kabul edilmediğini ve sonrasında görevden alınma sebebinin suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş için yayınladığı taziye mesajı olduğunu duyurdu.

"PARTİMİZ ERZİNCAN TEŞKİLATI HİÇ BİR SİYASİ PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAMIŞTIR"

Altınoluk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Siyasi düşüncelerden bağımsız olarak sadece kendi ismimi kullanmak suretiyle partimize ve parti ismimize yer vermeksizin yayımlamış olduğum taziye mesajı hangi siyasi hesaplar ve siyasi ortaklıkların devamı için isteniyor ve hangi siyasi ortaklıkları rahatsız etmiştir? Hiçbir siyasi amaç gütmeksizin yayımladığım taziye mesajı hata ise bu hatamı öptüm başıma koydum Görev aldığımız tarihten bu zamana kadar kimsenin bizden maddi ve manevi alacağı bulunmamaktadır. Devletin ve sivil toplum örgütleri dâhil hiç kimsenin kaynaklarından yararlanılmamıştır. Seçimlerde bizlerden destek isteyenlerin, beraberinde hem finansal anlamda hem de koltuk paylaşımı kapsamında yapılan tüm tekliflere gerek şahsım ve gerekse teşkilatım tarafından reddedilmiştir! Hiçbir işadamı yahut hiçbir sermaye partimiz Erzincan teşkilatları tarafından taciz edilmediği gibi tenezzül dahi edilmemiştir. Partimiz Erzincan teşkilatı hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmamıştır."

"GÖREVDEN ALINMA NEDENİM ŞEHİT ÜLKÜCÜ SİNAN ATEŞ'E AİT YAYIMLADIĞIM TAZİYE MESAJIDIR"

Görevden alınma sebebi olarak Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için taziye mesajı yayınladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hiçbir parti ve grubunun dolgu malzemesi, ihtiyaç duyulduğunda amele pazarından toplanan varlıklar olarak görmek isteyen anlayışla da mücadele etmiştir. Çok şükür ki görevden alınma nedenim Şehit edilen Ülkücü Sinan ATEŞ’e ait yayımladığım taziye mesajıdır. Ne mutlu hangi türden olursa olsun düpedüz yanlış ve haksızlık içindeki güce teslim olmayanlara, Ne mutlu doğruların yanında hesapsız duranlara veya yanlışında samimi olanlara Tevil rakkasesi olarak anılmaktansa nabza göre şerbet vermektense, nabızları şerbete göre ayarlamaya çalışmak daha doğru ve asil bir davranış biçimdir. Bu duygu ve düşüncelerle Rahmetli Abdurrahim KARAKOÇ Ağabeyimin dediği gibi, gördüğüm LÜZUMSUZLUK üzere 7 yıldır hizmet verdiğim BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDEN ve Erzincan İl Başkanlığı görevimden teşkilatlarımla birlikte istifa ediyorum.”

"SİYASİ FİTNELİK ÖRNEĞİ SERGİLENMİŞTİR"

Altınoluk açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler sonrası bir konuyu özellikle ve hassasiyetle paylaşmak isterim.

BBP Erzincan İl Başkanlığı için şahsım olarak önerdiğim kişi aranarak, “ekibini kur eski ekiple yol yürümeyeceksin. Tolga ALTINOLUK Milletvekili genel seçimlerinden sonra Sinan ATEŞ olayından dolayı görevine devam etmeyecektir ve görevden alınacaktır” şeklinde yapılan görüşmeden de anlaşıldığı üzere siyasi fitnelik örneği sergilenmiştir. Özetle istifamın kabul edilmeyerek manidar bir şekilde görevden alınmam yönünde görüş bildirildiğini de öğrenmiş bulunmaktayım. Size İstifa dilekçemi gönderdiğimde istifamı durdurmak maksadıyla gece saatlerinde ( saat 01:00 sularında) Erzincan’a gelerek İstifamın kabul edilmeyeceğini ve bir İl Başkanı önermemi talep ettiniz. Bu talebiniz üzerine İl Başkanı resmi yazı ile yine tarafınızca atanmıştır. Bir gün sonrasında, bir Devlet kurumu tarafından görevden alındığımı öğrenmiş oldum. İl Başkanlığı teklifini bana getiren bölge müfettişiniz İ. K. bana teklif ettiğinde, “ben yanlışa doğru demem eğilip bükülmem” dediğimde görev vermeyecektiniz."

"REFERANDUMDA HAYIR DEDİĞİMDE GÖREVDEN ALMALIYDINIZ"

"Referandum da hayır dediğimde görevden almalıydınız. Belediye seçimlerinde Çadırkaya Beldesine aday belirledikten sonra mevcut adayı geri çekmem istenildiğinde Genel Merkeze yakın bir ismin tanıdığı birini aday etmek istediğinizde cevaben; “eğer il Başkanı sizseniz buyurun atayın, ben mevcut adayın izzetiyle oynayamam” dediğimde görevden almalıydınız! Kurultayda Sayın Genel başkanın karşısındaki adayı desteklediğimde görevden almalıydınız!

Öncesinde hiç arayıp sormadığınız ve bilmediğiniz Erzincan Alperen ocaklarını, kurultaya çağırdığınızda, o zamanki Genel Başkan yardımcısı Ü.K’ya “ben çocuklarımı size amigo olarak yollamam” dediğimde görevden alacaktınız!”

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.