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  • Sinan Ateş’in bu konuşması yeniden gündem oldu. Türk gençleri için bunları isteyen bir insanı öldürttüler

Sinan Ateş’in bu konuşması yeniden gündem oldu. Türk gençleri için bunları isteyen bir insanı öldürttüler

Hain bir saldırı sonrası hayatını kaybeden Sinan Ateş’in gençlere yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Türk gençleri için aydınlık bir gelecek isteyen Sinan Ateş’i öldürttüler.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:46
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Türk gençleri için bunları isteyen bir insanı öldürttüler. Sinan Ateş’in o sözleri sosyal medyada gündem oldu

Sinan Ateş’in bu konuşması yeniden gündem oldu. Türk gençleri için bunları isteyen bir insanı öldürttüler
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Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş’in başkanlığı döneminde gençlere yaptığı konuşma dinleyenlerin gözlerini doldurdu.

Gençlerin daha başarılı olması gerektiğini iPhone, Facebook ve Twitter gibi dünya devlerine kafa tutması gerektiğini belirten Sinan Ateş, Japonya, Kore ve Almanya’yı da örnek göstererek "Niye Türkiye bunları yapamasın. Niye bu kalkınma hamlelerini gerçekleştiremesin." diye sitem ediyor.

İşte Sinan Ateş’in o açıklamaları:

"Genç kardeşlerim okullarında birinci olacaklar.
En iyi liseleri kazanacaklar.
En iyi üniversiteleri kazanacaklar.
Buraları birincilikle bitirecekler.
Bu da yeterli değil!..
Yüksek lisans yapacaklar.
Doktora yapacaklar,
en az bir yabancı dil öğrenecekler.
Şimdi şuradaki muhterem kardeşimin elinde bir telefon var
iPhone diye tabir ettiğimiz bir telefon
bu telefonun arkadaşlar marka değeri 1 trilyon dolar
Türkiye’nin birkaç katı büyüklüğünde.
Yeni bir ülkenin sadece bir firması
bizim ülkemizden maalesef maddi anlamda bahsediyorum.
Gayri safi milli hasıla anlamında bahsediyorum daha değerli
İçerisindeki bir tane uygulama
Facebook uygulaması veya Twitter…
Veya WhatsApp uygulaması milyar dolarlarla ifade ediliyor arkadaşlar.
Neden biz bu uygulamaları yapmayalım.
Bu Amerika’nın malı yapan işte Steve Jobs diye bir adam
İran kökenli, oradan göç etmiş.
Samsun var Kore’nin malı Güney Kore’nin malı
Düne kadar Güney Kore kendi kavgasını veremeyip
kendi savaşını veremeyip
50’li yıllarda bizden destek alan bu ülke, bir ülke.
Bugün geldiği noktaya bakın.
Birinci Dünya Savaşında ve İkinci Dünya Savaşı
sonrasında darmadağın olmuş Almanya’ya bakın
nasıl toparlandığına bakın.
Japonya’ya bakın.
Teknolojide dünya devi haline gelmiş bir Japonya var.
Niye Türkiye bunları yapamasın.
Niye bu kalkınma hamlelerini gerçekleştiremesin."

Türk gençleri için aydınlık bir gelecek isteyen Sinan Ateş’i kimler neden öldürttüler sorusu ise sorulmaya devam ediyor.



 

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