Sinan Ateş’in bu konuşması yeniden gündem oldu. Türk gençleri için bunları isteyen bir insanı öldürttüler

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş’in başkanlığı döneminde gençlere yaptığı konuşma dinleyenlerin gözlerini doldurdu.

Gençlerin daha başarılı olması gerektiğini iPhone, Facebook ve Twitter gibi dünya devlerine kafa tutması gerektiğini belirten Sinan Ateş, Japonya, Kore ve Almanya’yı da örnek göstererek "Niye Türkiye bunları yapamasın. Niye bu kalkınma hamlelerini gerçekleştiremesin." diye sitem ediyor.

İşte Sinan Ateş’in o açıklamaları:

"Genç kardeşlerim okullarında birinci olacaklar.

En iyi liseleri kazanacaklar.

En iyi üniversiteleri kazanacaklar.

Buraları birincilikle bitirecekler.

Bu da yeterli değil!..

Yüksek lisans yapacaklar.

Doktora yapacaklar,

en az bir yabancı dil öğrenecekler.

Şimdi şuradaki muhterem kardeşimin elinde bir telefon var

iPhone diye tabir ettiğimiz bir telefon

bu telefonun arkadaşlar marka değeri 1 trilyon dolar

Türkiye’nin birkaç katı büyüklüğünde.

Yeni bir ülkenin sadece bir firması

bizim ülkemizden maalesef maddi anlamda bahsediyorum.

Gayri safi milli hasıla anlamında bahsediyorum daha değerli

İçerisindeki bir tane uygulama

Facebook uygulaması veya Twitter…

Veya WhatsApp uygulaması milyar dolarlarla ifade ediliyor arkadaşlar.

Neden biz bu uygulamaları yapmayalım.

Bu Amerika’nın malı yapan işte Steve Jobs diye bir adam

İran kökenli, oradan göç etmiş.

Samsun var Kore’nin malı Güney Kore’nin malı

Düne kadar Güney Kore kendi kavgasını veremeyip

kendi savaşını veremeyip

50’li yıllarda bizden destek alan bu ülke, bir ülke.

Bugün geldiği noktaya bakın.

Birinci Dünya Savaşında ve İkinci Dünya Savaşı

sonrasında darmadağın olmuş Almanya’ya bakın

nasıl toparlandığına bakın.

Japonya’ya bakın.

Teknolojide dünya devi haline gelmiş bir Japonya var.

Niye Türkiye bunları yapamasın.

Niye bu kalkınma hamlelerini gerçekleştiremesin."

Türk gençleri için aydınlık bir gelecek isteyen Sinan Ateş’i kimler neden öldürttüler sorusu ise sorulmaya devam ediyor.





