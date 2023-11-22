Ateş Ünal Erzen öldü. Ateş Ünal Erzen kimdir?

Galatasaray camiası gelen acı bir haberle sarsıldı.

Sarı kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

Bakırköy Belediyesi'nde başkanlık da yapan Erzen, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Eşi Meltem Ünal Erzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akıl hocamı, ışığımı kaybettim. Hayatını Devletine ve milletine hizmetle geçirmiş bilge ve centilmen bir insan, muhteşem bir babaydı. Cenazesi Cuma günü Teşvikiye Cami'nden öğle namazına müteakip kaldırılacak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

ATEŞ ÜNAL ERZEN KİMDİR?

Ateş Ünal Erzen, Galatasaray camiasının önde gelen isimlerindendi. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulunda da görev yaptı.

Erzen, 2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak da çalışmıştı.

