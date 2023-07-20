Ateşböceği Baha öldü. 'Gençlik Başımda Duman' şarkısı dillere destan olmuştu

'Gençlik Başımda Duman' isimli albümüyle kalpleri fetheden ünlü şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu (76), Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ateşböceği Baha öldü. 'Gençlik Başımda Duman' şarkısı dillere destan olmuştu

“Gençlik Başımda Duman” albümünün en ünlü parçası "Ateş Böceğim" ile tanınan sanatçı Baha Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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Acı haberi Hakan Eren, bu paylaşımla duyurdu:

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Usta müzisyen Baha Boduroğlu’nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla babam gibiydi Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı.. Mekanı cennet olsun...

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BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947’de İstanbul Laleli'de dünyaya geldi.

Gençliğinde Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarına girerek sanat hayatına adım attı.

Sevilen grubun bir diğer üyesi Güzin Sokullu ile de bu tiyatroda tanıştı. İki ünlü isim, Selmi Andak’ın önerisiyle tiyatroyu hayatlarından çıkararak müziğe yoğunlaştı.

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1971 yılında, ikili ilk 45'liklerini çıkarttılar. Boduroğlu, ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber pek çok şarkı yaptılar.

'Gençlik Başımda Duman' isimli albümle dikkatleri üzerine çekti.

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar isimli bir müzik grubu kurdular.

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