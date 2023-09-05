Athena Hakan Özoğuz müjdeli haberleri verdi. Kanseri yenmişti

Müziğe yakalandığı kanser sebebiyle ara veren Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, müzik çalışmalarına yeniden başladı. Geçen yıl kanseri yenerek tedavi sürecini tamamlayan Özoğuz, uzun bir sürenin ardından ilk kez konsere çıkacak.

Athena Hakan Özoğuz müjdeli haberleri verdi. Kanseri yenmişti

Editör: Özlem KIRAL

Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle ara veren Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz müzik çalışmalarına başladı.

Geçen yıl yakalandığı lenfoma kanseri sebebiyle bir senedir tedavi gören ve hastalığını atlatan müzisyen kardeşi Gökhan Özoğuz ile poz verdi.

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Zorlu bir süreç sonrası tekrardan müzik hayatına dönen Hakan Özoğuz konserlerinde takacağı şapkaları denedi. Paylaştığı fotoğrafa Özoğuz " Şapka yarışması başladı" notunu düşmeyi dikkatsizlik etmedi.

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KANSERİ YENMİŞTİ

45 yaşındaki ünlü müzisyen Özoğuz, "Tedavi bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yola devam" diyerek hastalığı atlattığını açıklamıştı.

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