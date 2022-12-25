Maça böyle başlarsan bu sonuca dua edersin. Atiba eski Atiba değil! Necip eski Necip

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Gaziantep'in kurtuluş günüydü bugün. Büyük direnişin zaferle noktalandığı gün.

Maçtan önce büyük bir coşku yaşandı Kalyon Stadı'nın tribünlerinde. Nazım Hikmet'in sesinden Karayılan destanı okunduğunda yer yerinden oynadı.

Sonra "Hele hele Antepli" şarkısıyla herkes neşelendi.

Ne zamana kadar? Maç başlayana kadar.

Maç başlayınca anladık ki takımlar sahaya seyircileri futboldan nefret ettirmek için çıkmış!

Bu kadar da olmaz.

Hele Beşiktaş.

Bu da yapılmaz!

Gaziantep direnmeye çıkmıştı doğal olarak.

Ya Beşiktaş ne istiyordu. Amacı neydi? Şenol hoca Necip'li Atiba'lı bir orta saha çıkarırken nasıl bir hedef peşindeydi?

Böyle bir orta sahayla pozisyon bulmak kolay mı? O Atiba'ya ilk yarı boyunca, Necip'e de 66 dakika nasıl dayandı?

5 metre pas atamayan orta saha oyuncusu olur mu?

Bir zamanlar Beşiktaş'a Alan Walsh diye bir İngiliz transfer edilmişti. Sanırım 35 yaşlarındaydı. Dalga geçmişlerdi; "Süleyman Seba askerlik arkadaşını aldırdı" diye. Halbuki adam (hızlı olmasa da) o kadar teknikti ki 40 metrelik pasları, nefis ortaları Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Yahu Atiba 40 yaşında. Peki bu kimin askerlik arkadaşı? Tamam kadronda olabilir. Son 10 dakika, 15 dakika oyunu tutmak için almanı anlarım. SSK'dan emekli olabilecek yaşa gelmiş (EYT'ye takılmazsa) adamı ilk onbire koymak nedir? Salih bu kadar oynayamaz mı?

Doğal olarak Beşiktaş bu orta sahayla ne oyun kurabildi, ne pozisyona girebildi ilk yarıda.

Bir de hakem rezaleti vardı tabi bu yarıda. Beşiktaşlı NKoudou resmen kafa attı adama. Atilla Karaoğlan sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ise kartın kırmızı kart olmamasına şaşkınlıkla bakıyordu. VAR'dan uyarı geldi. Karaoğlan bir de orada izledi kafa vuruşunu. Yine de kırmızı göstermedi. Yeni FIFA kokartı takmıştı. Görseler iptal ederler herhalde!

Gaziantep ise direnmek istiyordu Beşiktaş'a karşı. Ama ikinci yarı baktı ki Erol Bulut bu Beşiktaş direnilecek bir takım değil, oyuncu değişiklikleriyle hücuma çıkmaya başladı.

Koskoca ilk 45 dakikayı çöpe atan Şenol hoca da...

Bu kadar saçmalıkların yaşandığı maçta bir de seyirci girdi sahaya. Weghorst topla ilerliyor, adam da ilerliyor. Weghorst vurdu top auta gitti. Adam ise kalenin içine girdi. Sahadan çıkarıldı sonra da o sırada Weghorst'un topu gol olsaydı ne olacaktı acaba?

Dedim ya Erol Bulut biz bu takımı yeneriz diye yaptı oyuncu değişiklikleri. Bir kıpırdandı şöyle; golü de attı 71'de Figedero ile. 86'da da Weghorst beraberlik golünü filelere yolladı.

Bir puan iki takıma da fazla bile aslında. Birinden biri kazansaydı o 3 puana daha da ayıp olurdu!

Bir daha söylüyorum. Bırakın artık 40 yaşına gelmiş Atiba'nın yakasını. Yormayın daha fazla. Şu Necip'ten de ilk onbir adamı olmayacağını görün. Eksik oynatıyorsunuz Beşiktaş'ı.

Kulübede o kadar adam var. Sahaya çıkanlara bakın.

Maçın sonucu ne olursa olsun. Yenersin, yenilirsin. Futbolda hepsi var.

Ama bu oyunun adı futbol olamaz. Hele ilk yarıdaki, bu kadarı ayıp değil mi? Bu sözlerim Antep'e de elbette.

Sonuçta kötünün iyisi kazandı diyorum ben.

Beşiktaş'a söyleyecek daha fazla laf bulamıyorum.

Hani lige verilen aradan sonra bomba gibi dönecekti bu takım? Hakikaten bomba gibi döndü yani! Hem de ne bomba!