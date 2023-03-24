24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel ilanına çıktı

Atılım Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre 9 akademik personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:48
Takip Et

Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel ilanına çıktı

Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel ilanına çıktı
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 8 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
4
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
6
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
7
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.