Atilla Taş'ın penceresinde gördüğü helikopter anlatımı sosyal medyada alay konusu oldu

Şarkıcı Atilla Taş, başından geçen bir helikopter anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabah helikopter sesine uyandığını söyleyen Taş, “Gece gece aklıma geldi. Olaya bak. Geçen sabah saat 7’de pencereden gelen helikopter sesiyle uyandım. Perdeyi bir açtım harbiden helikopter karşımda. Pilotu görebiliyorum o kadar yakın! Polis helikopteri. Uyku sersemi şaşırdım! Dedim operasyon çekiyorlar bana…” dedi.

Uykulu haliyle neler olduğunu anlamadığını söyleyen Taş, devamında şu ifadeleri kullandı:

Neyse bir panikle, diyorum kapıdan neden gelmediler, kesin çevrem sarılı teslim olayım bari. Pencereyi açtım helikoptere el sallıyorum, göz göze geldik pilotla nerdeyse! Yanaşsa camdan bineceğim o derece anlamadım, uyuyorum halâ! Pata pata dönüyor tepemde!

Eşini kaldırdığını söyleyen Taş, “Hanımı kaldırdım. Dedim kalk polis geldi! Dedi nerde? Dedim havada helikopterle gelmişler bu kez. “Yok ya sana değildir” diyor. Dedim mahallede benden başka Escobar oturuyor o zaman. Neyse Twitter’a girdi. Operasyonsa yazar dedi. Bir baktık maraton varmış!” dedi.

Daha önce de gözaltına alınan taş “Psikolojimi bozdu bu devlet benim!” ifadeleriyle hikayesini tamamladı.

Atilla Taş’ın paylaşımının altına gelen ilginç yorumlar:

“Çektim çakıyı, atladım helikopterin üstüne... tak tak tak..”

“Helikopterden helikoptere atlarken ki şarjör değiştirme hikayesine dönecek diye hafiften bir tırsmadım değil.”

“Sonra bu böyle olmayacak dedim atladım camdan helikoptere az daha düşecektim ama yakaladım kapısını. Daldım içeri oturdum dedim sizin derdiniz ne oğlum. Sonra karşımda kimi göreyim? Tom cruise

Dedim oğlum manyak mısın gece gece aklımızı alıyorsun. Abi film çekiyoruz kusura bakma dedi. Dedim ki tarabya otelinin üzerine inelim orada bir rakı balık yapalım madem. Telefonu çaldı kim o dedim dedi ki sylvester stallone dedim o da gelsin”

“Yahu camı açınca helikopter gayet normal, ben bir gün bir baktım trans atlantik yanaşmış cama, İngiliz kaptan diyor Çin'e nasıl giderim? Dedim burası Bolu, belli acemisin çıkartamazsın yolu, sana kılavuz kaptan vereyim ama alırım 100₺ nı, demez mi ben 1 ayda kazanmıyorum o parayı”