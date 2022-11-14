14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Atilla Taş'ın penceresinde gördüğü helikopter anlatımı sosyal medyada alay konusu oldu

Atilla Taş'ın penceresinde gördüğü helikopter anlatımı sosyal medyada alay konusu oldu

Şarkıcı Atilla Taş, İstanbul’da düzenlenen maraton için devriye gezen polis helikopteriyle olan anısını sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç yorum geldi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:17
Takip Et

Atilla Taş'ın penceresinde gördüğü helikopter anlatımı sosyal medyada alay konusu oldu. Sabaha kadar dalga geçtiler

Atilla Taş'ın penceresinde gördüğü helikopter anlatımı sosyal medyada alay konusu oldu
+
Aa
-

Şarkıcı Atilla Taş, başından geçen bir helikopter anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabah helikopter sesine uyandığını söyleyen Taş, “Gece gece aklıma geldi. Olaya bak. Geçen sabah saat 7’de pencereden gelen helikopter sesiyle uyandım. Perdeyi bir açtım harbiden helikopter karşımda. Pilotu görebiliyorum o kadar yakın! Polis helikopteri. Uyku sersemi şaşırdım! Dedim operasyon çekiyorlar bana…” dedi.

Uykulu haliyle neler olduğunu anlamadığını söyleyen Taş, devamında şu ifadeleri kullandı:

Neyse bir panikle, diyorum kapıdan neden gelmediler, kesin çevrem sarılı teslim olayım bari. Pencereyi açtım helikoptere el sallıyorum, göz göze geldik pilotla nerdeyse! Yanaşsa camdan bineceğim o derece anlamadım, uyuyorum halâ! Pata pata dönüyor tepemde!

Eşini kaldırdığını söyleyen Taş, “Hanımı kaldırdım. Dedim kalk polis geldi! Dedi nerde? Dedim havada helikopterle gelmişler bu kez. “Yok ya sana değildir” diyor. Dedim mahallede benden başka Escobar oturuyor o zaman. Neyse Twitter’a girdi. Operasyonsa yazar dedi. Bir baktık maraton varmış!” dedi.

Daha önce de gözaltına alınan taş “Psikolojimi bozdu bu devlet benim!” ifadeleriyle hikayesini tamamladı.

Atilla Taş’ın paylaşımının altına gelen ilginç yorumlar:

“Çektim çakıyı, atladım helikopterin üstüne... tak tak tak..”

“Helikopterden helikoptere atlarken ki şarjör değiştirme hikayesine dönecek diye hafiften bir tırsmadım değil.”

“Sonra bu böyle olmayacak dedim atladım camdan helikoptere az daha düşecektim ama yakaladım kapısını. Daldım içeri oturdum dedim sizin derdiniz ne oğlum. Sonra karşımda kimi göreyim? Tom cruise

Dedim oğlum manyak mısın gece gece aklımızı alıyorsun. Abi film çekiyoruz kusura bakma dedi. Dedim ki tarabya otelinin üzerine inelim orada bir rakı balık yapalım madem. Telefonu çaldı kim o dedim dedi ki sylvester stallone dedim o da gelsin”

“Yahu camı açınca helikopter gayet normal, ben bir gün bir baktım trans atlantik yanaşmış cama, İngiliz kaptan diyor Çin'e nasıl giderim? Dedim burası Bolu, belli acemisin çıkartamazsın yolu, sana kılavuz kaptan vereyim ama alırım 100₺ nı, demez mi ben 1 ayda kazanmıyorum o parayı”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
2
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
3
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
4
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
5
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
6
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
7
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İzmir Karaburun SYDV işçi alacak
﻿İzmir Karaburun SYDV işçi alacak
﻿İzmir Karaburun SYDV işçi alacak
﻿Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi personel alacak
﻿Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı
﻿Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı
﻿Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.