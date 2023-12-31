Atilla Türker Riyad'da yaşanan rezillikleri tek tek açıkladı. Suudi polisler soyunma odalarını bastı. 'Cumhuriyet şovu yapamazsınız tutuklarız'

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali yaşanan kriz nedeniyle iptal edilmişti.

Takımların sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartlarla çıkmasına Suudiler izin vermeyince iki kulüp de ortak kararla maçı oynamamış ve İstanbul'a dönmüştü.

Peki Riyad'da neler yaşandı. Usta gazeteci Atilla Türker de oradaydı ve Ajansspor'a yaşananları tek tek anlattı. Türker yaşananları şöyle sıraladı:

1 - İlk kriz maçtan bir gün önce yani perşembe akşamı statta yapılan maç toplantısında çıktı. Suudi Arabistan'ın spor bakanı yetkilisi 190 kişiyle toplantıya geldi. Türk heyeti 29 kişi. İçeri giren yetkili, "Ben burada kralı temsil ediyorum. Herkes bize uyacak. Burası krallıkla yönetiliyor. Sizin Cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dedi.

2 - Bir gün sonraki toplantıda Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılacağı belli olunca bizimkilere Suudiler aynen şunu söylüyor: "O tişörtlerle sahaya çıkılırsa polisler müdahale edecek. Polise müdahale eden de tutuklanacak. O tişörtlerle sahaya çıkılmayacak."

3 - Fenerbahçe sahaya üzerinde Atatürk'ün sözleri bulunan İngilizce "Yurtta barış dünyada barış" pankartıyla çıkacaktı. Galatasaray ise Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" pankartıyla. Ama bir anda soyunma odalarına Suudi polisler giriyor. Pankartları almak istiyorlar. İtiş kakış yaşanıyor. İki kulübün de görevlileri pankartları yine de vermiyor.

3 - Olaylar maça 5-6 saat kala duyuluyor ve hızla yayılıyor.

4 - Marş krizine gelince. Suudi yetkililer 5 dakika süren kendi marşlarının da çalınmasını şart koşuyor. Önce İstiklal Marşımız çalınacak. Onların marşının 40 saniyelik bölümünün çalınması için anlaşmaya varılıyor.

5 - Atatürk tişörtlerine ise kesinlikle izin verilmeyeceği bildiriliyor. Oysa bu TFF'nin organizasyonu. FIFA tarafından da uygun. Takımların isteğine saygı duyulmalı. Buna bir şey demek zaten kimsenin haddine değil.

6 - Bunun üzerine otelde kulüp başkanları, spor bakanı, TFF heyeti toplantı yaptı. Ali Koç ve Dursun Özbek taviz vermedi.

7 - Maçın iptal edildiğini ilk olarak Suudi Arabistan tarafı duyurdu. Nawaf Al Asya'nın haberine göre karşılaşmanın oynanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

8 - Daha sonra takımlar toparlandı ve İstanbul'a döndü.

