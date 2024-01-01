Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'dan bol eğlenceli yılbaşı. Gazze'yi önemsemediler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'dan bol eğlenceli yılbaşı. Gazze'yi önemsemediler
Geçtiğimiz günlerde Atatürk skandalına imza atan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yeni yıl görkemli bir kutlamayla karşılandı.

Suudi Arabistan, son yıllarda eğlence sektörüne büyük yatırımlar yaparak ülkenin imajını değiştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda 2016 yılında kurulan Eğlence Heyeti, birçok festival, konser, spor etkinliği ve kültürel faaliyet düzenliyor.

Eğlence Heyeti’nin başkanı ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yakın dostu olan Türki Alu-ş Şeyh. Şeyh, ülkeye dünyaca ünlü sanatçıları, sporcuları ve iş adamlarını davet ederek Suudi Arabistan’ı cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyor.

Eğlence Heyeti’nin en tartışmalı faaliyetlerinden biri de yılbaşı ve Noel kutlamaları. Suudi Arabistan, İslam’ın doğduğu ve kutsal mekânların bulunduğu bir ülke olarak, Hıristiyanlığın en önemli bayramlarından olan Noel ve yılbaşı kutlamalarına uzun yıllar izin vermedi.

ŞEHİR NOEL AĞAÇLARIYLA DONATILDI

Ancak 2019 yılında bu yasak kaldırıldı ve ülke genelinde yılbaşı partileri, havai fişek gösterileri, Noel ağaçları ve Noel Baba figürleri görülmeye başlandı. Hatta bu sene Riyad Belediyesi, şehrin çeşitli yerlerine Noel ağaçları yerleştirerek Noel kutlamalarını resmen tanıdı.

Bu durum, hem Suudi Arabistan içinde hem de dışında büyük tepkilere neden oldu. Özellikle Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinliler, Suudi Arabistan’ın kendilerine destek olmak yerine eğlenceye daldığını söyledi.

Gazze’de devam eden saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti, 10 binden fazlası da yaralandı.

Suudi Arabistan’ın ise Gazze’deki katliama duyarsız kalarak bol eğlenceli yılbaşı kutlamaları yapması, İslam dünyasından büyük eleştiri aldı.

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