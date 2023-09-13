'Atiye' dzisinin yapımcısına verilen ceza belli oldu

Başrollerinde Mehmet Günsür ve Beren Saat'in yer aldığı Atiye dizisinin setinde boyacı olarak çalışan 28 yaşındaki Hasan Karatay 5 Nisan 2019 tarihinde merdivenden düşerek ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Karatay'ın ailesi yapım iş güvenliği önlemlerini almadığı gerekçesiyle yapım şirketinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından yapım şirketi sahibi Onur Güvenatam ve sanat yönetmeni Deniz Kobanbay hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Geçtiğimiz celse savcı mütalaada, sanık Onur Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraatını talep etmişti.

"BENİM İŞİM SENARİSTLER VE YÖNETMENLERLERDİR"

Sabah'ta yer alan habere göre; Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ünlü yapımcı sanık Onur Güvenatam ve avukatı katıldı. Mütalaaya karşı savunmasını gerçekleştiren Onur Güvenatam, işinin hikaye bulmak ve oyuncu kadrosunu oluşturmak olduğunu belirterek, "Dizi setindeki dekorasyon ve boya işleriyle ilgim ve alakam yok. Benim işim yaratıcı olarak dizinin yapımını sağlamak. Sette neyin nasıl yapılacağına karar veren Deniz Kobanbay'dır. Benim işim senaristler ve yönetmenlerledir" dedi. Ünlü yapımcı, kusuru olmadığı söyleyerek beraatını istedi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVİRİLDİ

Ünlü yapımcının avukatı ise, "Onur bey ölen kişiyi tanımıyor. Olay yerinde Deniz Kobanbay vardır. Müvekkil onun orada boya yaptığından bile habersizdir" şeklinde savunma yaparak beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Kobanbay'ın beraatına karar verdi. Mahkeme, Onur Güvenatam'a ise "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 54 bin 600 lira adli para cezasına çevirdi.