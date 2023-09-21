Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da nikâh masasına oturan şarkıcı Atiye, 2019 yılında kızı Ferahfeza’yı dünyaya getirmişti.

İkinci kez anne olma sevinci yaşayan Atiye, Maslak'taki özel bir hastanede kızı Neva'ya kavuştu.

Normal doğum yapan Atiye'nin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğumdan sonra kızlarıyla poz veren Atiye'nin renkli kareleri büyük ilgi gördü.

"BİR SIKINTI YOK"

Doğumdan kısa süre önce hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, "Bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" demişti.

