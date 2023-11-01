Atiye’den üçüncü çocuk açıklaması. İkinci kez anne olmuştu

Şarkıcı Atiye, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz mayıs ayında Neva adında kızını kucağına alan şarkıcı, "Ablası Ferahfeza kıskanıyor mu?" sorusuna, "Ablası onu çok seviyor. Şu an iyi anlaşıyor gibi... Kıskançlık olaylarına girmedi. Ondan güzel bir abla olacak. Ferahfeza anaokuluna başladı. Sesimden anlaşılıyordur, devamlı hastalanıyoruz" yanıtını verdi.

Üçüncü çocuğu istediğini söyleyen Atiye, "Ben tek çocuk olarak büyüdüm ama kalabalık bir ortamdaydım. Kuzenlerimleydim. Çocukları seviyoruz. Ferahfeza da kardeş istiyor. Üçüncü çocuktan sonra dördüncü de olabilir. Onu sonra konuşuruz" dedi.

Şarkıcı, "Üçüncü çocuğun erkek olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Üçüncü çocuk erkek olmasını isterim ama kız olursa da mutlu oluruz. Kız zaten ayrı... Genel olarak çocuk çok seviyoruz, istiyoruz" diye cevap verdi.

REKLAMDA KENDİ ÇOCUĞUMU OYNATMAM

Atiye, "Çocuklarınızla reklam filminde oynar mısınız?" sorusuna, "O tarz teklifler alıyoruz ama büyük heveslerimiz yok. Markaya bağlı. Güvendiğimiz bir marka olması lazım. Ama kendi çocuğumu oynatmam. Yüzü görünmeyecekse olabilir. Detaylara bağlı" diye cevap verdi.

Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sahne için özel ekibimiz var onlarla çalışıyoruz. Normal hayatta ise çok süslenmem. Dışarı çıkarken kendim tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.