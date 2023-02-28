Atkuyruğu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Atkuyruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Atkuyruğu bitkisi diğer ismiyle zemberek otunun böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olduğunun altı çizildi.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır.

Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Renal lithiasis veya nefrolitiyazis denilen böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebilmektedir.

ATKUYRUĞU OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.

ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

At Kuyruğu bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır.