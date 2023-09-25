Atletico Madrid baskın yaptı Real Madrid'i dağıttı

İspanya La Liga'da Madrid derbisinde kazanan Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid baskın yaptı Real Madrid'i dağıttı

İspanya La Liga'nın 6. hafası Madrid derbisine sahne oldu. Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Maça çok hızlı başlayan Atletico Madrid, daha 4. dakikada öne geçti. Bu dakikada Alvaro Morato topu filelere yolladı: 1-0.

Hemen ardından sahneye Griezmann çıktı. Griezmann, 18. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Real Madrid, şoku atlattıktan sonr 35. dakikada Toni Kroos'la farkı bire indirse de, ikinci yarının başlamsıyla birlikte yine adeta baskın yapan Atletico Madrid, 46'da Morata ile bir gol daha buldu: 3-1.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Atletico Madrid puanını 10'ı çıkardı. Real Madrid ise 15 puanda kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler hazır olmadığı için, Atletico Madrid'de ise Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva