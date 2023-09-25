Atletico Madrid baskın yaptı Real Madrid'i dağıttı

İspanya La Liga'nın 6. hafası Madrid derbisine sahne oldu. Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Maça çok hızlı başlayan Atletico Madrid, daha 4. dakikada öne geçti. Bu dakikada Alvaro Morato topu filelere yolladı: 1-0.

Hemen ardından sahneye Griezmann çıktı. Griezmann, 18. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Real Madrid, şoku atlattıktan sonr 35. dakikada Toni Kroos'la farkı bire indirse de, ikinci yarının başlamsıyla birlikte yine adeta baskın yapan Atletico Madrid, 46'da Morata ile bir gol daha buldu: 3-1.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Atletico Madrid puanını 10'ı çıkardı. Real Madrid ise 15 puanda kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler hazır olmadığı için, Atletico Madrid'de ise Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.