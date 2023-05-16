Atmacalar şampiyonluğu son pazara bıraktı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

TFF 1.Lig’de Yılport Samsunspor’dan sonra, 2’nci şampiyonu belirleyecek olan karşılaşmada, Ç.Rizespor İzmir deplasmanın da Göztepe takımı önünde beklemediği bir beraberlik aldı.

Türkiye’nin en iyi taraftar topluluklarından biri olarak gösterilen Göztepe takımının Sarı Kırmızılı taraftarları, bu maç öncesinde yaptıkları koreografiler ile güneşli ve 30 derecedeki güne daha da sıcaklık kattı.

Yeşil Mavili konuk ekibin hanesinde yazan 66 puan ile bu 90 dakikayı galip bitirmesi halinde, şampiyonluk ipini son maçına çıkmadan göğüsleyecekti ama olmadı.

Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki karşılaşmaya ev sahibi oldukça yüksek tempoyla başladı.

Kvasina’nın Göz Göz adına ilk kaçırdığı gol pozisyonuna imza attı. Ç.Rizespor kalecisi Zafer ile karşı karşıya kaldığı atakta, Zafer bu gole izin vermedi.

Coşkulu taraftarlarını arkasına alan Sarı Kırmızılılar, kendi sahalarından çıkışlarını hızlı yaptığı dakikalarda, en son Rizespor kalecisi Zafer’den seken topa direğin dibinde dokunan Emir, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydedince, Rize ekibi kısa bir şok yaşadı.

Bu golde, orta hakem Suat Arslanboğa, VAR’dan gelen kararı bekledi, kararda ‘gol’çıktı.

*

Gol sonrası hızını kesmeyen ve topu 1. Bölgeden 2. Bölgeye, oradan da 3. Bölgeye hızla indiren Şakir Özkayımoğlu’nun talebeleri; ilk 25 dakika tamamlandığında şahane bir golle farkı ikiye çıkardı.

Sağdan gelen Tarık’ın ortasına, sol ayağıyla şık bir yarım vole vurarak topu ağlara gönderen kaptan İsmail Köybaşı, aynı güzellikte kendinin 2’ nci, takımının 3’ ncü golünü, ikinci yarıda yine sol çaprazda sol ayağının dışıyla filelere gönderince, harika bir gole daha ‘eyvallah’ dedirtti!

Göztepe, özellikle 2-0’dan sonra oyunun temposunun düşürmeye kalktığı dakikalarda rizikoya girdi ve konuk ekip bunun cezasını ilk 45 dakika biterken kesti.

Kamerunlu John Mary, Benhur’un şutunu altı pasın içinde adeta karnı ile tamamlayınca soyunma odasına umutlu gitmişlerdi ama bunu ikinci 45 dakikada sürdüremediler.

Yeşil Mavililer yenik başladığı ikinci yarıda tempoyu yükseltirken, günün adamından yediği 3’ncü gol, şampiyonluk umutlarını bugünlük son pazara bıraktı.

Konuk ekibin takım kaptanı Emirhan, defans bloğunda arkadaşlarını toparlamaya çalıştıysa da, kendini toparlayamadı ve iki arkadaşı ile birlikte formalarını 62’ nci dakikada yedek kulübesindekilere teslim ederek kenara geldiler.

*

Göztepe takımında; Emirhan ve Erhan sakat oldukları için bugün olmayan isimlerdi. Bülent Korkmaz’ın ekibinde ise önemli bir silahı olan Bolasie’nin cezalı olması, kendi for hattının gardını düşürdü diyebilirim.

Oyunun son bölümünde Göztepeli Mamah’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Göztepe’yi sıkıntı bastı.

Göz Göz ekibi 2’ nci golü yedi. Oyuna bu yarıda giren Alberk, serbest atıştan şahane bir gol atınca son 6 dakika, her iki takımın heyecanını tavan yaptı.

Kerem, Efe, Emircan ve Abdullah Yiğiter’in sakatlıkları, Yeşil Mavilileri ne kadar etkiledi bilemem ama bu güzel ortamda, puanını bu şık galibiyetle 59 puana yükselten Göz Göz’ün kaptanı eski Trabzonsporlu İsmail Köybaşı, güne imzasını atanlardan oldu.

Son dakikalar da bir eksik kalan Göztepe, konuk ekipten baskı yemeye başlayınca,

Ç. Rizepor’un 90 + uzatmalar oynanırken, ikinci yarı oyuna giren Ganalı Haqi Osman’ın kafa ile attığı gol, VAR’da geçerli sayılmadı. Gol kenar monitörden izlenince, Arslanboğa’dan gol öncesinden bir penaltı kararı çıktı. Bu sefer de topun başına geçen Koray, 90 dakikanın 3-3 bitmesini sağladı.

*

Unutmadan son paragrafım da yazayım;şampiyonluk maçına çıkan Atmacalar’ın oyuncularının ve teknik ekibinin şampiyonluğa inandığı kadar, taraftarlarının buna inandığına asla inanmıyorum.

Çünkü;böyle bir kritik maçta bile, tribünde parmakla sayılacak çok çok az sayıda bir avuç kadar olan Ç.Rizespor taraftarının olması inanılmazdı. Sanırım bu şampiyonluğa o bir avuç taraftar inanmıştı.

Karadeniz ekibi;uzatma dakikalarında gelen bu bir puanla, şampiyonluk için tüm umutlarını pazar günü kendi evinde Çaykur Didi Stadyumu’nda oynayacağı bir başka İzmir ekibi, Altınordu maçına bıraktı.

Merak ediyorum; şampiyonluğun bu son pazara kaldığı maçta, bakalım 15 bin kişilik stadyumlarını Yeşil Mavili taraftarlar doldurabilecek mi?

Bari bu sefer yalnız bırakmayın ya, ayıptır!