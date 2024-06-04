Doğum günü olan arkadaşlarını zincirle bağlayıp başından aşağı çamaşır suyu döktüler

Bilecik’te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü kutlaması, neredeyse trajik bir olayla sonuçlanıyordu. Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencileri, arkadaşları M.P.'nin (17) doğum günü için bir araya gelerek kutlama yapmak istediler. Ancak yapılan şaka, genç M.P.'nin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attı.

Önceki gece mahalle meydanında buluşan gençler, doğum günü olan arkadaşlarını zorla kollarından tutarak elektrik direğine zincirle bağladılar. Eğlenceli bir şaka olduğunu düşündükleri bu eylemde, arkadaşlarının başından aşağıya su ve çeşitli maddeler dökmeye başladılar. Hatta torpil patlatarak durumu daha da ileri götürdüler.

Gencin itirazlarına rağmen şakaya devam eden arkadaşları, son olarak başından aşağıya su döküp kafasını yıkadılar. Ancak dökülen suyun içine karışan çamaşır suyu nedeniyle M.P., kısa süre sonra bulanık görmeye başladı. Olayı başlangıçta ailesine söylemeyen genç, durumun ciddileşmesi üzerine tedavi altına alındı.

M.P.'nin ailesi, oğullarının arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Konunun duyulması üzerine Bilecik Valiliği de olaya müdahale ederek inceleme başlattı. Valilik, olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.