Polisten çevirmeye giren kadın sürücüye şaşırtan cevap: "Tırnağınıza bir şey olmasın"

Bir trafik çevirmesinde yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Çevirmeye denk gelen bir kadın sürücü, motor çantasını açmakta zorlandığını belirterek "Bunu hiç açmadım, hiç bilmiyorum nasıl açacağımı" dedi. Bunun üzerine polis memuru, "Tırnağınıza bir şey olmasın, kırılırsa karışmayız. Hiç açma, boş ver" şeklinde bir yanıt verdi. Polis memurunun bu yaklaşımı, erkek vatandaşlar arasında pozitif ayrımcılık olarak algılandı ve tepki topladı. Olayın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, erkek sürücüler benzer bir durumda aynı hoşgörüyü göremediklerini ifade ederek, adil bir muamele talep ettiler.