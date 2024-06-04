Polisten çevirmeye giren kadın sürücüye şaşırtan cevap: "Tırnağınıza bir şey olmasın"

Kaynak: Haber Merkezi
Polisten çevirmeye giren kadın sürücüye şaşırtan cevap: "Tırnağınıza bir şey olmasın"

Bir kadın sürücü, polis çevirmesinde motor çantasını açmakta zorlanınca, polis memuru "Tırnağınıza bir şey olmasın, kırılırsa karışmayız. Hiç açma, boş ver" dedi. Bu pozitif ayrımcılık erkek vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Bir trafik çevirmesinde yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Çevirmeye denk gelen bir kadın sürücü, motor çantasını açmakta zorlandığını belirterek "Bunu hiç açmadım, hiç bilmiyorum nasıl açacağımı" dedi. Bunun üzerine polis memuru, "Tırnağınıza bir şey olmasın, kırılırsa karışmayız. Hiç açma, boş ver" şeklinde bir yanıt verdi. Polis memurunun bu yaklaşımı, erkek vatandaşlar arasında pozitif ayrımcılık olarak algılandı ve tepki topladı. Olayın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, erkek sürücüler benzer bir durumda aynı hoşgörüyü göremediklerini ifade ederek, adil bir muamele talep ettiler.

Son Haberler
Kedi sahipleri dikkat! İşte kedinizin hoşlanmadığı 6 durum Yaşam
Kedi sahipleri dikkat! İşte kedinizin hoşlanmadığı 6 durum
İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü Video
İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü
Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı Spor
Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı Ekonomi
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu Video
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu
Elde kalan karpuzları trafikte sağa sola atarak ilerlediler Video
Elde kalan karpuzları trafikte sağa sola atarak ilerlediler
Red Bull'da Sergio Perez kararı Spor
Red Bull'da Sergio Perez kararı