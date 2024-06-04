Paratonere sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Paratonere sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Sinop'ta bir binanın çatısında bulunan paratonere kanadı sıkışan martıyı Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı martının tedavisi Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılacak.

Sinop'un Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü binasının çatısında yaşanan olay, görenleri harekete geçirdi. Bir martının kanadı, binanın çatısındaki paratonere sıkışarak mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan martı, uzun uğraşlara rağmen başarılı olamadı. Durumu fark eden şube personeli, hemen Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısına çıkarak müdahaleye başladı. Paratoneri yerinden söken itfaiye personeli, yaralı martıyı dikkatlice kurtardı. Martının kurtarılma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Yaralı martının tedavisinin Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılacağı bildirildi. Martının sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

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