ATP Finallerinde sürpriz isimler

Teniste ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da düzenlenecek.

KAYNAK: AA
ATP Finallerinde sürpriz isimler

Sezonun en önemli turnuvalarından Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan tenisçiler kozlarını paylaşacak.
İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yapacağı bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek organizasyon, pazar günü başlayacak.
Turnuvada, tekler ve çiftlerde dünya sıralamasının ilk 8'ine giren tenisçiler, iki grupta birbirleriyle karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar, kupaya ulaşmaya çalışacak.
Tekler Yeşil Grup'ta dünya 1 numarası Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas ve Holger Rune; Kırmızı Grup'ta ise Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ve Alexander Zverev yer alıyor.
6 kez kupaya uzanan Djokovic, bu turnuvada zirveye çıkması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.
Turnuvada pazar günü , Djokovic-Rune ve Sinner-Tsitsipas maçları oynanacak.
Organizasyon, 19 Kasım Pazar günü sona erecek.

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