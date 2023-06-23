Atsız’a küfür eden Erhan Kaleli Zafer Partisi’nde

Kaleli, Türk milliyetçiliğinin öncüsü ve ülkücü hareketin hocası olan Hüseyin Nihal Atsız'a hakaret ettiği gibi, onun eserlerini okuyanlara da aptal dedi.

Kaleli'nin bu sözleri sadece Türkçüler ve milliyetçiler değil, toplumun geniş kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı.

“ATSIZ OKUYANLAR APTALDIR”

Erhan Kaleli bir paylaşımında Nihal Atsız okuyanlara aptal demiş ve şunları paylaşmıştı

“Atsız okuyan birinden beklenen aptalca bi yorum. Kalitenin düşmesi tüm kurumlarda var. Buna rağmen ortalama kalite dış kaynaktan yine yüksektir. Irkçı insanlar aptal olurlar. O yüzden çok zorlama bence, git uyu.”

KALELİ KENDİNİ SAVUNDU

Erhan Kaleli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini savunarak neden küfür ettiğini anlattı.

Erhan Kaleli şunları söyledi “Dün, Zafer Partisi bünyesindeki görevimi açıklamamın ardından tebriklerini ileten binlerce kişiye çok teşekkür ediyorum. Birkaç hesap ise bir Türk Subayını, Gazisini “vatan haini” ilan edecek derecede ileri gitmiştir. Benim çok daha önce yaptığım birkaç paylaşımı da gündeme getirerek beni karalamaya çalışmaktadırlar. Şimdi sizlere bahse konu paylaşımlarla ilgili gerçeği anlatacağım:

Meskun Mahal Operasyonları başladığında operasyonlarda çok Şehit verilmesinin ardından (operasyonlar bitene kadar 726 Şehit verilmiştir.) birliklerden gönüllü personel talep edilmiştir. Benim bildiğim sadece iki kişi gönüllü olmuştur. Birisi, kamuoyunda Hakkarili Şehit olarak bildiğiniz J.Tğm. Abdulselam Özatak, diğeri de benimdim. O şehit oldu, ben de Gazi oldum. Sıra arkadaşımdı.

Absulselam’la ilgili önemli bir detay var. Babası köy korucusu. Doğuda kardeşlerini dağa kaçırmasınlar diye 9 kardeşini de Ankara’ya getiriyor ve tek bir Teğmen maaşıyla onlara bakıyor, okutuyor.

Bir gün, sosyal medyada kendisinden bahsetmem ve saygıyla anmam üzerine, kendilerine “Atsızcı” diyen ve birçoğu sahte hesapların arkasına saklanarak bana hakaret edenler, Abdulselam için “En iyi Kürt ölü Kürttür, bir düşman daha geberdi, hepsinin kökünü kazıyacağız” gibi ağır hakaret ve tehditlere başladılar. Bunları yazanlar bana, bir Türk Subayına, Gazisine “vatan haini” diyecek kadar da ileri gittiler. Büyük bir lince başladılar. Kendilerine vatansever diyenler tarafından hem Şehit’e, hem de Gazi’ye çok ağır hakaret ve tehditler…

Partizanlık sizi kör eder. Bunun bir örneğiydi o gün yaşananlar.

Böyle bir durumda ben de, “Şehit hassasiyeti olan” biri olarak, “Türkçülüğü anlayamamış ve aslında ona zarar veren”bu gruba karşı paylaşımlar yaptım. Konu bundan ibarettir. Takdir edersiniz ki, benim yerimde siz olsanız, yanında silah arkadaşlarını Şehit vermiş birisi olarak birçoğunuz aynı ve belki de çok daha sert tepki gösterirdiniz. SINANMADIĞINIZ ACI ÜZERİNE BEYLİK LAFLAR ETMEYİN.

Ben Atatürkçü adamım. Tüm bunlardan dolayı lince devam edecekseniz, buyurun.

Sırf, ülkemizin yaşadığı şu zorlu süreçte önemini bildiğim Zafer Partisi bu durumdan zarar görmesin diye Terörle Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığı görevimden istifa ediyorum. Tarafımdan istenen Pençe Harekatı konulu raporu da hazırlayıp sayın Genel Başkan’a sunacağım."