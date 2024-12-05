AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi güz dönemi final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?