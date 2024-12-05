AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

AUZEF 2024 güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık'ta yapılacak, sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024 güz dönemi final sınavı tarihleri açıklandı.
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
Final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde, bütünleme sınavları ise 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
Sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı.
AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?