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AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler AUZEF final sınavının ne zaman olacağını merak ediyor. AUZEF final sınavına dair bilgileri araştıran öğrenciler arama motorlarında AUZEF final sınavı ne zaman, AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu gibi soruları araştırıyor. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri açıklandı mı?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:04
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AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri açıklandı mı?
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İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 12-13 Kasım’da yapıldı. AUZEF vize sınavlarının açıklanmasının ardından öğrenciler AUZEF final sınavlarına girecek. Arama motorlarında AUZEF final sınav bilgileri merak ediliyor. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları 12-13 Kasım’da yapıldı. Vize sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. AUZEF final sınavına girecek olan öğrenciler AUZEF’in öğrenci sınav sisteminden final giriş belgelerini görüntüleyebilir.

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçlarının sınav sonrası yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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