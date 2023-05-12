İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler AUZEF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 29- 30 Nisan’da yapıldı. AUZEF vize sınavlarının açıklanmasının ardından öğrenciler AUZEF final sınavlarına girecek.

AUZEF bahar dönemi final sınavları 10-11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarının çevrim içi yapılması hakkında açıklama yaptı. Buna göre AUZEF final sınavı online yapılacak.

AUZEF tarafından açıklama şöyle:

‘’ Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.’’