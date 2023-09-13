Av ve yaban hayvanlarının korunması yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yönetmelikte yer alan av ve yaban hayvanlarını doğadan yakalama ve toplama izni verildikten sonra il müdürlükleri ve ilgililerin yapacakları iş ve işlemleri içeren ilgili maddede değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, hazırlanacak raporlarda, tür veya türlerin Türkçe ve Latince isimleriyle yakalanan erkek ve dişi sayılarına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

Ayrıca, bek avlarında avlanacak kişilerin avcılık belgesine sahip olmaları şartı aranacak.