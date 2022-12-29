Avatar Suyun Yolu hasılatı 2 haftada 1 milyar doları geçti

2009'da çekilen ilk Avatar'ın gişe hasılatı, 2 milyar 970 milyon dolardı.

Avatar hala tüm zamanların gişe hasılatı en yüksek filmi.

Ancak bazı analistler ikinci filmin gişe hasılatının 2 milyar doları bulmasının zor olduğunu görüşünde.

Bunun en önemli nedeni, pandemi sonrası sinemanın hala eski popüleritesini yakalayamamış olması.

Avatar: Suyun Yolu'nun şimdiye kadarki performansıyla 2022'nin en iddialı filmi Top Gun: Maverick'i geçmesi bekleniyor.

Bu yıl Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick dışında, gişe hasılatı 1 milyar doları geçen bir diğer film de Jurassic World Dominion oldu.

Avatar: Suyun Yolu, eleştirmenleri ikiye böldü.

Bazı eleştirmenler film için, "göz kamaştırıcı", "ağızları açık bıraktı" gibi yorumlar yaptı.

Ancak film için "Manalı hiçbir şey olmuyor", "Hikayesi oldukça aptalca", "Şirin ama yapmacık" ve "Trilyon dolarlık ekran koruyucu" gibi yorumlar yapan eleştirmenler de oldu.

Orijinal Avatar, Pocahontas'ın bilim kurgu versiyonu gibiydi. Yarı felçli bir deniz piyadesi olan Jake Sully (Sam Worthington) bir avatar bedenle Pandora yerlilerinin arasına karışmış, daha sonra unobtanium rezervini ele geçirmeye çalışan insanlara karşı gezegeni korumak için insansı Na'vilere katılmıştı.

Devam filmi ondan yıllar sonrayı anlatıyor. Suyun Yolu, devamı 2024, 2026 ve 2028'de vizyona girmesi planlanan dört filmden ilki.

Cameron bu filmlerden bazı sahnelerin çekimlerini de tamamladı. Bunun sebebi çocuk oyuncuların gelecek filmlerde doğru yaşta görülebilmesiydi.

Terminator, Titanic ve The Abyss gibi filmleri de yöneten Cameron, planlarının Suyun Yolu'nun kârına bağlı olduğunu söylüyor.

Cameron, "Şu anda, benim bunları yazdığımdan farklı bir dünyadayız. Belki insanlara sinemaya gitmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlatacağız. Bu film kesinlikle bunu yapıyor" diyor.