Trabzonspor'daki köstebek bakın kim çıktı. Avcı: Kim olduğunu biliyorum. Araştırdım buldum

TURGAY BEŞYILDIZ / YENİÇAĞ

Giresunspor’u 3-0’lık skorla geçtikten sonra, Alanya deplasmanında beklemediği farklı bir mağlubiyet alan Trabzonspor, hafta içindeki gelişmelerin ardından taraftarlarıyla İstanbul Başakşehir FK maçına kilitlenmişti.

Sezonun ilk yarısının son maçında; Ligin en iyi takımlarından biri olan Başakşehir takımını çok iyi olmayan bir futbolla ve zorla 1-0 yenen ama önemli bir üç puan alan bordo mavili takımın teknik adamı, maç sonrası yaptığı açıklamada önemli bir konudaki rahatsızlığını da dile getirdi.

Avcı "İki hafta önce Giresunspor maçında basına kapalı olan idmanda özel bir taktik çalışması yapıyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Ardından bu çalışmayı akşam sosyal medyada görüyoruz, şaşırıyoruz." gibi ifadeleri daha da geniş kullanırken, bu konudan takım olarak oldukça rahatsız olduklarını dile getirdi. Abdullah Hoca’nın bu konuda yaptığı tam metni ve videoyu internet portalında ya da sosyal medyada bulabilirsiniz. Aynen dedikleri orda, kimse adamın lafı değiştirmesin, konunun yönünü başka kişilere çevirmesin. Geçin bu ayakları!

Saha içerisinde büyük bir ihtimalle teknik heyetin yakın çevresinden biri olduğu tahmin edilen kişi için de Avcı, maç sonrası basın odasında yaptığı açıklama içerisinde: "Onun kim olduğunu biliyorum. Araştırdım ve onu buldum" dedikten sonra, kendisine benim sorduğum "Hocam bu arkadaş her kimse, kendisi hakkında nasıl bir yaptırım düşünüyorsunuz." şeklindeki soruya da ''Gerekeni yapacağım, önce kural gereği konuyu Başkan'a ve yönetime getirip dile getireceğim. Yollar ayrılır bu tip durumlarda.''

Aramızdaki konuşma hemen hemen bu olmasına rağmen, basın odasında birkaç arkadaşımız rahatsızlıklarını dile getirerek hocanın; yerel medyayı suçladığını, hatta benim çok basit bu sorumdan bile, rahatsızlıklarını dile getirdiler.

*

Şimdi ben, Abdullah Avcı’nın avukatı değilim ama hoca burada herhangi bir medya kuruluşunu ya da her hangi bir basın mensubu arkadaşımızı suçlamadı. Özel taktiği dışarı sızdıran rahatsız olsun. Adam bunun bir gazetede ya da bir sosyal medyada, bir basın mensubu tarafından yazıldığını hakkında bile, tek bir kelime söylemedi.

İdmandaki konuşmaları veya görüntüleri ya da fotoğrafları veya özel taktikleri kim yazdı? kim yazmış? ne yazmış? bundan benim inanın şu ana kadar bile haberim yok. Kim ne yazmış beni de ilgilendirmiyor. Biz de o anda, maç sonrasında hocanın ağzından duyduk bu sitemi. Hatta kim yazmışsa bunları; bu kötü niyeti olmayan bir taraftar da olabilir, herhangi biri de olabilir veya basın mensubu da olabilir. Kimsenin onları suçladığı yok zaten. Biz de suçlamıyoruz, Abdullah Hoca da suçlamıyor.

Abdullah Hoca’nın sıkıntısı haklı olarak, bunu dışarı sızdıran her kimse o çalışanından. Konuyu niye üzerinize alıyorsunuz? Sızma haberi yazan ya da görüntü veya fotoğraf yayınlayan kişi her kimse bence işini yapmış, tebrik ediyorum... Ona lafımız yok, Hocanın da bir lafı yok. Ama acaba siz hocanın durumunda olsaydınız, o kendi çalışanınızdan rahatsızlık duymaz mıydınız?

O ki, bunları dışarı sızdıran her nereye sızdırdıysa ki, çok da önemli değil, çünkü futbol yine sahada oynanıyor. O zaman bir, iki kişiye değil bize de sızdırsaydı ya! Ha isteyen yazar, isteyen yazmaz onu bilemem.

Kısacası; iki, üç arkadaşımızın bu konudan rahatsızlığını anlamış değilim. Özel şeyleri dışarı sızdıran kişi, maaşını özel taktik çalışmalarını sızdırdığı yer nereyse, oradan değil de resmi personeli olduğu Trabzonspor Kulübü’nden alıyorsa, kulübe hizmet etmelidir. Kulübün dışındakilere değil.