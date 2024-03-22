Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ne ceza gelecek? Turgay Beşyıldız açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlamış ve sarı-lacivertli ekip, sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrılmıştı. Karşılaşma sonunda bildiğiniz gibi sahada karışmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu yaşanan bu ilk olmayan olaylarla ilgili bir değerlendirme yaparak, tüm görüntü, bilgi ve raporlar incelendikten sonra cezaların açıklanacağını duyurdu. Arada özel milli maçlar haftası olması nedeniyle daha detaylı ve daha sağlıklı ve de adaletli karar çıkarmalarına, bu durum zaman açısından iyi bir fırsat oldu sanırım.

Konuyla ilgili bazı spor hukukçuları bu durumla ilgili olarak, son hafta oynanan Süper Lig derbisinde Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakası sonrasında yaşanan saha olayları nedeniyle; Kulüpler, futbolcular, yedek kulübesindekiler, teknik çalışanlar, güvenlik ve diğer kulüp çalışanları belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtirlerken, bu yaptırımların, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı uyarınca belirleneceğini de hatırlattılar.

Futbol Disiplin Talimatının “Saha Olayları” başlıklı 52. maddesi uyarınca, stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan seyri içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edilmesi durumunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) olaylara sebebiyet veren kulüplere para cezası, saha kapatma ya da seyircisiz oynama cezalarından birini veya birkaçını verebilecektir.

Bundan önceki örnek maçlarda, kesilen ceza miktarlarını da göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini de, buradan hatırlatalım.

KULÜPLERE VERİLECEK CEZA

Bazı Trabzonspor taraftarları müsabaka alanına girdikleri için, bordo-mavili kulübe para cezası ve 2 ya da 3 maç seyircisiz oynama cezası verileceği tahmin ediliyor.

Buna ek olarak, söz konusu talimatların 52. maddesinin devam fıkrası uyarınca olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik biletleri belirlenen sayıdaki müsabakada bloke edilebilme ihtimalide bulunuyor.

Bu arada sahaya giren ve olaya karışan 12 bordo mavili taraftardan 5’i, çıkarıldıkları mahkemede bir ilk yaşanarak tutuklanmaları da, bu ülkede bir ilki yaşatırken, buna sebep olanların konuyla ilgili iki bakanın yaptığı tek taraflı açıklamanın da destek verdiği, üzerine basa basa iddia ediliyor. Bu tutuklamalar Trabzonspor cephesini daha da gererken; Trabzonspor camiası da top yekün ayağa kalkarak, sarı-lacivertlilerde en başta İrfancan Eğribayat, Mert Hakan Yandaş olmak üzere; Fred, Michy Batshuayi, Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde’nin de, adli makamlar tarafından ifadelerinin alınmasını ve hesap vermelerini istediler ve eklediler: "Dayak yiyenler tutuklandı. Dayak atmayı başlatanlar ve dayak atanlar serbest, öyle mi?’’

Yakın tarihte benzer saha olaylarının yaşandığı bir çok örnek olmakla beraber, iki örnek verirsek 30 Nisan 2022 tarihinde oynanan Trabzonspor – Antalyaspor müsabakasının ardından maç bitti şeklinde yanlış bir anlamayla şampiyonluk kutlaması heyecanı için yaşanan saha içindeki sıkıntılar nedeniyle; PFDK, Trabzonspor’a 368.000 TL para cezası ve çok sayıda tribün bloğunda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakada bloke edilmesi kararı vermişti.

Bir başka örnekte; 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan Ankaragücü – Beşiktaş müsabakasında yaşanan bir benzer olay nedeniyle; PFDK, Ankaragücü’ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 300.000 TL para cezası vermişti.

FUTBOLCULARA VERİLECEK CEZALAR!

Söz konusu bu müsabaka sonrasında; Futbol Disiplin Talimatının “Saldırı” başlıklı 44. maddesi uyarınca saldırı eyleminde bulunan adı geçen futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı olanlara veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilebileceği öğrenildi.

PFDK, Bu eylemlerin “Saldırı” niteliğinde olmadığını değerlendirse dahi; Futbol Disiplin Talimatının “Kavga” başlıklı 45. maddesi uyarınca kavgaya karışan futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilecektir.

Video görüntülerinde rakip takım taraftarlarına karşı bir takım eylemlerde bulunduğu görülen İrfancan Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Fred, Michy Batsuayi ve Jayden Oosterwolde gibi futbolcular hakkında yaptırım uygulanması, futbolcuların bu eylemleri hangi amaçla gerçekleştirdiğine göre değerlendirilecektir mutlak.

Futbol Disiplin Talimatının 4. maddesinde disiplin yargısına hâkim olan temel ilkeler belirtilmiş olup, buna göre PFDK tarafından uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur ve tahrik derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirleneceğini bildiriyor.

Kısacası ülkedeki futbol camiası, TFF’nin, PFDK’dan tek taraflı değil, her iki kulüp için de gelecek haftaları göz önünde bulundurarak, adaletli bir karar vermesini bekliyor.