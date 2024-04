Trabzonspor TFF'ye kızdı acısını Konyaspor'dan çıkardı

Bugün bu karşılaşma başlamadan birkaç saat önce; Süper Lig’deki son haftada, Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3 maçı sonrası yaşananlarla ilgili cezalar açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun(PFDK), anlamsız ve yanlı cezaları bordo-mavili camiada şaşkınlık, tepki ve kızgınlıkla karşılandı.

Açıklanan cezalarda; Trabzonspor’a, Papara Park’ta 6 maç seyircisiz oynama gibi ağır bir fatura kesilmesi, Fenerbahçe’de ise futbolcu kadrosundan sadece iki oyuncuya, İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde 1’er maç ceza verilmesi, Trabzonspor Kulübünü ardı ardına yazılı ve sert açıklamalara sevk etti.

Fenerbahçe’de Karateci! Batsuhayi! Fred, Osayi-Samuel, Mert Hakan ve Fred’e ise tek maç dahi ceza vermeyen PFDK ve TFF istifaya davet edildi.

Şimdi bu cezaların ardından, Türkiye’deki profesyonel futbolcu arkadaşlara artık şunu mu söylememiz gerekiyor: Sahaya maç esnasında ya da sonrasında rakip seyirci girerse, tekme-tokat dövebilirsiniz artık. Bu inanılmaz yanlı kararlar, bunun önünü bu emsal örnek kararla açmıştır. Bundan sonra size Allah kolaylık versin TFF ve PFDK!

*

Maça gelince, bu kararlar Trabzonspor’un Konya kampına bomba gibi düşünce! Bordo-mavililer rakibine oranla bu 90 dakikaya daha istekli başladı.

İlk 20 dakikada oyunu ev sahibin sahasına yıkan Karadeniz ekibi, rakibine bu sezon ilk kez ceza sahası dışından gol atan ekip oldu. Trezeguet 18. dakikada yaklaşık 22-23 metreden kavisli ve sert vurdu, bu şık gol aynı zamanda ilk yarınında tek golü idi.

Hemen sonrasında Enis Bardhi’nin sol taraftan kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlağın Konya kalesinin üst direğinde patlaması, yeşil-beyazlıların ilk yarıdaki bir şansıydı!

Abdullah Avcı bu karşılaşmaya başlarken, üç stoperi Baniya, Benkovic ve Fernandez’i kulübede tutup, Denswil’in yanında Mendy’i stoper başlatmasını da ‘’Bir bildiği vardır’’ diye yorumladık.

Enis Destan’ın cezalı, 3 oyuncusu da sakat olan konuk ekip, ilk yarı biterken ev sahibinin ceza alanında elle oynama sebebi ile beklediği penaltı kararını, orta hakem Atilla Karaoğlan VAR’daki Koray Gençerler ile iletişiminden sonra, gerek duymayarak ‘devam’ dedi.

Mekanın sahibi, Anadolu Kartalı lakaplı yeşil-beyazlılar da, bu maç öncesinde sakat olan 5 oyuncusu kadroda yoktu.

Konyaspor’un Bosnalı teknik adamı Fahrudin Omerovic, küme potasından bir an önce uzaklaşmak için çok önem verdiği bu maçta, ilk yarıda umduğunu değil bulduğuna razı oldu.

*

İkinci 45 dakikaya önce beraberlik, sonra galibiyet umuduyla ‘Rast gele!’ diye başlayan Omerovic, oyunun üçte ikilik bölümü biterken yediği penaltı golü ile bir anda 2-0 yenik duruma düştü.

Bu pozisyonda Menuier’in sert şutu, ceza alanı içinde kayarak müdahale yapan Guilherme’ nin önce sırtının sol üst kenarına, sonrada dirseğine çarpınca, Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Bu golden sonra, tribündeki bordo-mavili taraftarları da arkasına alarak sahaya daha iyi yayılan ve topu daha kontrollü ve de sakin kullanmaya gayret gösteren Avcı’nın ekibi, son 10 dakikaya girilirken ama Konyaspor’un Fransız orta saha oyuncusu N’Zonzi’nin golüne engel olamadı. Yeşil beyazlılarda Oğulcan’ın direkten dönen kafa şutunu ise unutmadım. Bu da Trabzonspor’un şanslı anıydı.

Bu yarıda her iki takımda hamle oyuncularını oyuna dahil ederken, kalan sürede yine golü bulan ev sahibi değil, konuk ekip oldu. Oyunda bu yarıda dahil olan yunanlı oyuncu Fountas’ın, Trezeguet gibi ceza alanı dışından sol ayağıyla attığı nefis şut çataldan ağlara gidince perde Trabzonspor’un 3-1’lik deplasman galibiyetiyle kapandı.

Bu galibiyetle, bordo-mavililer TFF ve PFDK ‘ya olan bugünkü hırsının faturasını Konyaspor’a kesmiş oldu.