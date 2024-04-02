Rizespor'un hasreti bitti. 4 köşe oldular

Trendyol Süper Ligi'nin 31. haftasının açılış maçında, Çaykur Rizespor'u konuk eden İstanbulspor, rakibiyle kendi evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanmıştı. Geçen yılki karşılaşmayı ise Atmacalar deplasmanda 3-0 gibi net bir galibiyet skoruyla kapatmıştı. Bugün de rakibine benzer bir tarifeyi uyguladı.

Son iki maçını kaybeden, toplam 9 maçtır da galibiyete hasret olan İstanbulspor, 2024 yılı içerisinde tek puan dahi alamayan Ç.K Rizespor'u konuk etti. Misafir takım da, sarı siyahlılar gibi içeride ve dışarıda değilse de, deplasmanda tam 11 maçtır kazanamıyordu.

Yeşil mavilerde bir statü gereği, üç de sakat oyuncunun yanı sıra Hojer'de cezalı olup kadrosunda bulunmayanlardı.

Ligde küme düşme garantisi henüz netleşmese de maçın başından itibaren küme düşmeyi kabullenmiş bir görüntü veren sarı-siyahlılar; bu tarz düşüncenin karşılığında da, oyunun hemen başında Olawoyin'in şık ve temiz golüne engel olamadı.

Ev sahibi olan boğaların, 3 oyuncusu sakat olduğu için, Litvanyalı Vorobjuvas' da cezalı olduğu için, bu 90 dakikada olmayan isimleriydi.

Süper Lig'de olmaması gereken! bir imara ve görüntüye sahip, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan bu maçın ilk 45 dakikasındaki hava, atmosfer, ambiyans ve boş tribünler, siz ne derseniz deyin, bu ligin ciddiyetini, kalitesini, güvenirliğini ve de düşük maliyetli sponsorluğunu ortaya koyan, en negatif fotoğraflarından biriydi.

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Rizespor ile henüz resmi sözleşmeyi yenilemeyen İlhan Palut'un, şimdilik aklının henüz nerede olduğunu bilemem ama bu maçı mutlaka kazanmak istediğini biliyordum. Çünkü; deplasmanda 11 maçtır 3 puanın yüzünü neredeyse, kendi de tüm takımda unutmuştu.

Bu yarının en başında olduğu gibi, sonunda da Bulgar Minchev ile yakaladığı kontra topu gole çeviren Karadeniz temsilcisi, soyunma odasına iki farklı önde gitti.

İlk yarıda umduğunu bulamayan İstanbulspor'un Trabzonlu teknik adamı Osman Zeki Korkmaz, ikinci 45 dakikaya Özcan'ın yerine Vefal Temel ile başladı.

İlerleyen sürelerde her iki takımda kendine göre oyuncu değişikliklerini yaparken, bu 90 dakikanın 3. golünü bulan tarafta yine konuk ekip Rizespor oldu.

Anıl Yaşar, Gaich ve Muammer üçlüsünü de oyuna sokan İlhan Palut, karşılaşmanın 65'nci dakikasında sonra farkı yine Minchev ile üçe çıkarması, yedek kulübesini bacak bacak üstüne attırırken, tribündeki bir avuc taraftarınıda erkenden evine iftara gönderdi!

Uzatmalarda gelen bir Akintola golü ise misafir takımı bu 4. golle 4 köşe yaptı!

Rakibine oranla oyunu dikine ve yatay kontrol eden taraf oyun boyunca atmacalar oldu.

Orta hakem Alper Akarsu'mu? Bana göre, son haftalardaki en strezsiz maçını yönetti.