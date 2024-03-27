TFF 6-1'lik Avusturya rezaletinin faturasını kesti!

Süper Lig’in oynanan son haftasında; Fenerbahçe’nin Papara Park’ta 3-2 galibiyetiyle biten ve ardından bir takım olayların yaşandığı maç sonrası, araya A Milli Takım’ın rezalet sonuçlu hazırlık maçlarının da girmesiyle, söz konusu maçın sevkleri bile yapılmamışken, başkan Doğan’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruna sevk yapılması, bu ne sürat dedirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hafta önce bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından (youtube) yayınladığı 'Trabzon maçlarında devreye girmeyen o VAR, VAR’daki sahtekarlar diyeyim daha iyi olur. Galatasaray, Fener maçları olduğu zaman 3 pozisyon geriye giderek, 5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir yerden bir bahane üreterek 90’larda, 90 artılarda yapılanları, bu insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? ‘’

şeklindeki açıklamaları suretiyle, sözde sportmenliğe aykırı hareketten, futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edilmesi, bordo-mavili camiada adeta isyan bayrağı açtı.

Neden? Trabzonspor-Fenerbahçe olaylı maçın sevkleri bile daha yapılmamışken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın sanki durumu en acil olanmış gibi, profesyonel disiplin kuruluna sevk edilmiş olması ve savunmasının bu akşamdan itibaren 48 saat içinde istenmesi ‘’Hayırdır ya, yangından mal mı kaçırıyorsunuz ? ’’ anlamında ortaya çıkınca, TFF Başkanı ve yönetim Kurulu istifaya davet edildi.

PFDK’nın faksına veya a mail olarak elektronik posta adresine gönderilmesi istenen, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı, disiplin müfettişi Av.Hakan Furkan Tarman’ın imzasıyla Ertuğrul Doğan’a bildirilince, bordo mavili camia ayağa kalkarak;

‘’ Başkanımız Doğan’ın paylaşımda dediklerinin önce yalan olduğunu ispat edin, ondan sonra sevk isteyin. Herkes yaptıklarınızı görüyor. Daha maç sonrasındaki isimler bile sevk edilmedi be!’’ şeklinde beyanda bulundular.

Sözde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; tedbirsiz olarak, futbol disiplin talimatının 81. Ve 85. maddeleri gereğince, sevk olunan kişi ile ilgili yargılanmanın yapılması için istenen savunmanın, 48 saat içinde yapılacağını Trabzonspor Kulübü avukatları karşı tarafa belirtti.

TFF’nin bu tutumu bordo mavili kulübü ve taraftarlarını adeta isyan ettirirken, 6-1’lik Avusturya mağlubiyetinin hıncını Doğan’dan aldıklarını ileri sürerek, onları da süper ligin bundan sonraki haftalarının hayır ve selameti için, istifaya davet ettiler.