Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki kayıp yıldızlarını açıkladı. Turgay Beşyıldız yazdı

Bayramın son gününde, güneşli bir havanın hakim olduğu Trabzon, bayramda İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı.

Önce bir takım ziyaretler gerçekleştirdikten sonra, merkez Ortahisar ilçesinin yeni Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı yanındakilerle beraber ziyaret edip başarılar dileyen İmamoğlu, sonrasında belediye binası önündeki yoğun kalabalığa Kaya ile birlikte hitap etti.

Ardından da Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Bordo mavili kulüp bu ziyaretin ardından, ligdeki 3. lüğünü daha da sağlamlaştırmak için, Papara Park'ın yolunu tuttu.

Bu gece EMS Yapı Sivasspor'u ve 200 civarında taraftarını, bayram misafiri olarak kabul eden Karadeniz ekibi, Yiğidolar önünde ağırlığını, hemen oyunun başlarında sahaya koydu.

Rakip yarı alana yerleşen ev sahibi ekip, ilk 33 dakika da hem bir gol atmaya hem de bir gol yemeye çok yaklaştı ama yine de sessizlik bozulmadı.

Oyuna ve topa daha fazla sahip olan bordo-mavililer; gündüz sıcak, gece ise soğuk ortamdaki bu 90 dakikada, kendi alanında yaptığı hazırlık paslarından sonra, özellikle Trezeguet ile yakaladığı iki net pozisyonu 'es' geçince, taraflar soyunma odasına kol kola golsüz gitti!

Bu arada, ilk yarıda hücuma katkı veren Thomas Meunier'ın istekli oyunu, gözümden kaçmadı.

*

Papara Park'ta, kırmızı-beyazlılara oranla ilk 45 dakikayı yüzde 69 topla oynama, yüzde 88 isabetli pas oranıyla üstün kapatan ev sahibi, bulamadığı golü ikinci yarıda dürbünle aradı!

Trezeguet'in isteksiz havasına, futbol umurunda hiç olmayan Pepe'nin, maç bitse de gitsek havası eklenince, Abdullah Avcı nasıl sabretti anlamadım. Oynamaya aç olan Umut Bozok ile Enis Destan kulübede iken!

Gerçi 2. yarıya Trezeguet'in yerine Umut Bozok ile başlaması iyiye işaretti.

Her iki takım da sakatlıkları devam eden 3'er oyuncusundan yoksundu bu gece.

Bu yarıya da yine ayağa çok pas yaparak başlayan Trabzonspor, ender yediği rakip bir atakta, 53. dakikada Hollandalı Menig'in ayağından kalesinde beklemediği sürpriz golü gördü.

Süper Lig'de en az kafa golü atan (3) iki takımdan biri olan konuk ekip, en fazla kafa golü atan (14) Trabzonspor'a karşı, son iki maçını kaybetmemişti. Bu 90 dakikada da 3'üncü maçını da kaybetmedi.

Seyircisiz maçları, eski siyah-beyaz sessiz filmlere benzetmişimdir hep! Futbolun en önemli mihenk taşının tribündeki seyirciler olduğunu düşünürsek, taşların yerine oturmadığını görürüz hep! Futbolcunun bile konsantresini sıfıra indirir genelde! Bu gece olduğu gibi...

*

Bana göre sıradan bir takım görüntüsü veren Sivasspor, deplasmanda oynadığı son 6 lig maçını kazanamazken, bu gece buna bir son verdi ve ligdeki konumunu daha güvenli bir yere taşıdı.

Avcı, stoperleri kulübede otururken, Mendy'yi artık stoperde oynatmayı bırakmalı, onu kendi yerinde oynatmalı.

Oyunun özellikle ikinci 45 dakikasında, galibiyet inancı olmayan bir fotoğraf veren bordo mavililerin, yaptığı 5 oyuncu değişikliği de hiç bir işe yaramadı.

...Ve Trabzon'daki bu sessiz geceyi, Yiğidolar tek golle sesli geçti.