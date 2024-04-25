Avcılar’da 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Kaldırımın çökme anına tanık olan bina sakinleri, büyük bir panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, binanın temelinde bir sorun olmadığı belirlenirken, kaldırım yapıldığında, bina sakinlerinin evlerine girebileceği iletildi.

Söz konusu binada kızının ikamet ettiğini ifade eden Hamide Ceylan, “Benim kızımın dairesi var, koştum geldim. Belediye başkanı geldi, AFAD geldi. Binada bir şey yok denildi. Yaralı yok. Binanın altıda boşmuş. Demek ki kaldırımı boş toprağın üstüne yaptılar çöktü” ifadelerini kullandı. Bir bina sakini ise, meydana gelen olay hakkında, “Bina 3 deprem geçirdi olacağı varmış. Tek oturuyorum. İnşallah belediyemiz bir şeyler yapar” dedi.