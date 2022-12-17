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İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

İtfaiye ekipleri bacağına bahçe demiri saplanan kedi operasyonla kurtarıldı

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:34
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Avcılar'da bacağına bahçe demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
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Avcılar Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokak'ta oturan hayvan sever Diş Hekimi Sahil Farahani'nin bakımını üstlendiği kedilerden biri olan 'Gümüş' binanın dışında dolaşırken duvardan atlamak istedi. Kayan kedi düştü.

Yan binanın bahçe duvarını çevreleyen ucu sivri demir parmaklığa bacağı saplanan kedi, çevredekilerin çabasıyla kurtarılamadı. Kedi için 112'den yardım istendi. Sevk edilen itfaiye ekibindeki görevliler demir kesme makası ile kurtarma operasyonu başlattı. Bir görevli kediyi yakalarken, çırpınmasını önlemek için diğer bacağını da tuttu.

İki görevli makas ile demir parmaklığı kesti. Kesilen parmaklık düşünce yaralı kedi koşarak açık bulduğu pencereden yaşadığı eve girdi. Ev sahibi kadın itfaiye erlerinin yardımı ile odadan odaya kaçan kediyi yakalayarak kafese koyarken, komşulardan biri onu veterinere götürdü. Ev sahibi Farahani, yaralı kedisini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

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