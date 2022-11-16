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Rezidansta uyuşturucu serası

İstanbul'da sera haline getirilen rezidansa özel harekat timi ile düzenlenen operasyonda 2 kilo 763 gram dişi hint keneviri, esrar imalat ve satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 00:18
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Avcılarda bir rezidansa yapılan operasyonla esrar imalat ve satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Rezidansta uyuşturucu serası
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İstanbul'da, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üniversite Mahallesi'ndeki çok katlı bir rezidansta bulunan 27'nci katta uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirildiğini belirledi.

Bunun üzerine pazar günü saat 22.30 sıralarında özel harekat timinin desteği ile baskın düzenlendi. Rezidansta bulunan 7'şer ayrı suçtan kaydı bulunan Murat A. ile Selim B. ve 9 ayrı suçtan kaydı bulunan Oğuz K. gözaltına alındı.

SAKSILARDA YETİŞTİRİLİYOR

Sera haline getirilen rezidansta 16 saksı içerisinde boyu 85 santimetreyi bulan saksılarda yetiştirilen 16 kök dişi hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8'li led ışıklandırma, güç adaptörü, 2'şer havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, 6 plastik kap, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır olduğu görüldü.

HASSAS TERAZİ BULUNDU

Söz konusu yerde ayrıca iki kağıda sarılı toplam 11 gram narkotik madde, mini hassas terazi, 2 bin 650 TL para bulundu.

SORGUNUN ARDINDAN BİR OPERASYON DAHA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'ndaki sorgulamada elde edilen bilgiler kapsamında Küçükçekmece ve Bahçelievler'de de iki ayrı adrese baskın yapıldı. Buralarda da kavanoz veya bidonlarda toplam 2 kilo 763 gram hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

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