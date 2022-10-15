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Kadıköy'de 24 katlı rezidansta korkutan yangın

Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 21:44
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Kadıköy Fikirtepede 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı

Kadıköy'de 24 katlı rezidansta korkutan yangın
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Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bina sakinleri tahliye edildi.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Yıldırım Sokak üzeri 24 katlı rezidansın çift dış cephesi yanmakta, İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale etmektedir."

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI

DHA muhabiri Murat Solak şunları aktardı: Yangının havalandırma boşluğundan çıktığı belirtildi. İtfaiye merdiven aracılığı ile yanan bölüme müdahale ediyor. Alt kısmın kontrol altına alınmış durumda. Aldığımız bilgiye göre rezidansın tamamı tahliye edildiği yönünde. Şu an için yaralı ve can kaybıyla ilgili bir bilgi yok.

2018'DE TESLİM EDİLMİŞTİ

1992 yılında Nimetullah Kaya tarafından kurulan Şua İnşaat’a ait rezidans, müşterilerine Aralık 2018’de teslim edilmişti. 3 bloktan oluşan projede 26 ticari ünite ve 785 daire bulunuyor.

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