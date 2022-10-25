Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in cam çerçeve indirerek kavga ettiği iddia edildi. Seda Sayan canlı yayında olayın perde arkasını anlattı

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan hakkındaki iddia sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan ve kocasının kavga ettiği ve Çağlar Ökten'in tüm evin camlarını kırdığı iddia edildi. 'Seda Sayan fena halde' denilen iddiaya dair ünlü şarkıcı 2. Sayfa'ya bağlandı.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, kavga ettikleri iddialarıyla gündeme geldi. Çıkan kavgada Ökten’in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurtulduğu öne sürüldü.

OLAYIN PERDE ARKASINI SEDA SAYAN ANLATTI

Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara Tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında cevap verdi. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söyledi: "Biz hafta sonu Hatay’daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar’ı çağırdım, ‘Nazara bak, koca balkon camı patlamış’ dedim. Evi temizleyen bir görevli vardı, sabah geldiğinde ona sordum. ‘Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım’ dedi. Konu orada kapandı."

'RAHATSIZ OLDUM, OLAYI ARAŞTIRDIM'

"Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık" diyen ünlü şarkıcı, "Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum, olayı araştırmaya karar verdim. Evdeki kadına dedim ki ‘Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle’ diye açıkladım. Görevli kadın: "Beni aşağıdan aradılar, camınız mı kırıldı, barikat kuralım. Neden haber vermediniz’ dediler?" açıklamasını yaptı. Resepsiyonu aradım, 'Komşularımızdan biz yokken bir şikayet geldi mi?' diye sordum. ‘Yok gelmedi’ dediler. O gün çalışanları araştırdık, bizim evde çalışan kadını arayan kişiyi bulduk. O gün binaya asansör kurulmuş, büyük ihtimalle onlar kırdı ama bize söylemediler. Sonra Seda’nın evinin camı kırıldı oldu" ifadelerini kullandı.

'BENİM KOCAM PRENS'

Sayan, sözlerine; "Burada büyük bir güvenlik zafiyeti var, bizim camımız kırılıyor bize kimse bilgi vermiyor. Daha da kötüsü bu olay nasıl bu şekilde katlanarak yayıldı. Haber doğru. Camım kırıldı ama içerik yanlış. Her gün el ele çıkıyoruz resepsiyondan. Nereden çıktı bu haberler anlamadım. Bizim evimizden müzik sesi dışında ses çıkmaz. Çağlar asla eli havada bir adam değil, ben bir prensle evlendim arkadaşlar. Böyle bir şey yok benim kocam prens. 34'üncü katta oturuyoruz camı nasıl kırsın kocaman bir cam" şeklinde noktaladı.