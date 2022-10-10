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Çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi

Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:47
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Avcılar'da çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi

Çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi
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İstanbul Avcılar'da dün saat 03.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde iddiaya göre, fabrikada meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı.

Bunun üzerine fabrikaya sağlık ekibi istendi. İhbarla birlikte kısa sürede fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahalede bulundu.

Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken tesiste geçici olarak üretime ara verildi.


(Kaynak: DHA)

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