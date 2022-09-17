Azı şifa dağıtıyor. Fazlası zehirliyor. Eczanenin yolunu bile unutacaksınız

İnsanlar doğal yollardan kanserden ve zararlı olan şeylerden korumanın yollarını aramaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan kayısıyla ilgili detaylar dikkatlerden kaçmadı. Peki, kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir? İşte detaylar...

KAYISI NEDİR?

Kayısı; Rosaceae familyasından, 2-10 m yüksekliğinde, dikensiz ve tüysüz, Prunus cinsinden bir ağaçtır. Yerli yayılımı, kapsamlı tarih öncesi ekimi nedeniyle biraz belirsizdir. Genetik araştırmalar, Orta Asya'nın ana vatanı olduğunu göstermektedir. Birçok ülkede yaygın olarak yetiştirilir ve birçok yerde yabani olarak bulunur.

KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELER?

-Kanserli hücrelerin yayılmasını önlüyor,

-İçeriğinde barındırdığı vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor,

-Kan basıncını dengeliyor,

-Sivilceleri yok ediyor,

-Ağrı kesici olarak kullanılıyor.

-Kanser hücre oluşumunu engelliyor,

-Cilt sağlığında olumlu etkiler yaratıyor,

KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Kayısı çekirdeğinin fazla tüketimi sonucu oluşabilecek olumsuz etkiler şu şekildedir:

Kayısı çekirdeği içerisinde barındırdığı amigdalin ve siyanür sebebiyle, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle gün içerisinde bu meyvenin çekirdeğini tüketmek zehirlenmelere neden olabilir. Uzmanlar günde en fazla 5-10 çekirdek yenilmesinin doğru olduğunu ifade etti.

KAYISI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sağlığa pek çok yararı bulunan kayısı çay şeklinde demlenebilir. Bunun için de doğru metot uygulanmalıdır. Kayısı çayı iki farklı şekilde yapılabilir. Öncelikle aktarlar bulunan poşet kayısı çayları kaynamış suyun içerisinde 7 ve ya 8 dakika bekletilmelidir. Sonrasında ise bu çay iyice demlenmiş olur. Daha sonra ise suyun içinden poşet çay çıkarılır. Hazırlanan çay ise rahat bir şekilde içilir. Diğer bir yöntem ise kuru kayısı çayının doğru metotlar ile demlenmesidir. Öncelikle tencerede su iyice kaynatılmalıdır. Sonrasında ise yeteri kadar kuru kayısı bu suda bekletilir. Suyun ikinde kayısılar iki dakika daha kaynatılır. Sonrasında ise bu çayın altı kapatılarak çay süzülür. Kayısı çayı 10 dakika demlendikten sonra içmeye hazır olacaktır.

KAYISI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kayısı çayı oldukça yararlı içeceklerden bir tanesidir. Oldukça lezzetli olan kayısı çayı aynı zamanda zengin de bir lif içeriğine sahiptir. Zengin lif barındıran kayısı çayı bağırsak hareketliliğini arttırır. Bu sayede kayısı çayı kabızlığı da kısa sürede giderir. İçeriğinde kalsiyum bulunan kayısı çayı kemik yapısına da önemli katkılarda bulunur.

Belirli miktarda kayısı çayı tüketildiğinde kemikler sağlıklı bir şekilde gelişir. İçeriğinde çinko mineraller bulunan kayısının çayı içildiğinde göz sağlığını da korur. Bunun yanı sıra kayısı çayı vücutta biriken iltihaplar ile güçlü bir şekilde savaşır. Sindirim sistemine yararı olan kayısı çayı kalp sağlığını da desteklemektedir.