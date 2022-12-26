26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Böyle kiracı düşman başına! Boşalttığı evi böyle ateşe verdi

Böyle kiracı düşman başına! Boşalttığı evi böyle ateşe verdi

İstanbul Avcılar'da ev sahibi ile tartışan kiracının boşalttığı evde yangın çıkardığı iddia edildi, patlamada evin duvarları yıkıldı. Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada evin duvarları yıkıldı. Patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:54
Takip Et

Avcılar'da ev sahibi ile tartışan kiracı boşalttığı evi ateşe verdi. Duvarların yıkıldığı patlama anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Böyle kiracı düşman başına

Böyle kiracı düşman başına! Boşalttığı evi böyle ateşe verdi
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta 4 katlı binanın birinci katında yaşayan kiracı O.E, evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibi M.Y. ile tartıştı.

O.E'nin yaşanan tartışmanın ardından boşalttığı evi ateşe verdiği iddia edildi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı evde meydana gelen patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkıldı.

Patlamanın ardından üst katlar ve yan binalarda yaşayanlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle sokağa da molozlar saçıldı.

"VALİZİNİ ALDIĞINI GÖRDÜK"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra 'Evi yakacağım, yıkacağım' demiş. Ben ev sahibine 'Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş." diye konuştu.

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Örünç, "Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık." dedi.

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, şöyle konuştu:

"Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir."

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri tarafından çekilen görüntülerde evden alevlerin yükseldiği görülüyor.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüye, patlamanın yaşandığı odanın duvarının yıkıldığı, evden alevlerin yükseldiği yansıyor.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ikamette yangın çıktığı bilgisi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan kontrolde olayın, ikametin sahibi M.Y. ile kiracısı O.E. arasında akşam saatlerinde kira meselesinden çıkan tartışmadan kaynaklandığının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
4
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
6
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Kontrolden çıkan minibüs duvara çarptı. 6 kişi yaralandı
﻿Kontrolden çıkan minibüs duvara çarptı. 6 kişi yaralandı
﻿Kontrolden çıkan minibüs duvara çarptı. 6 kişi yaralandı
﻿Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması
﻿Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması
﻿Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması
﻿Yılın son Kabine toplantısı başladı. Masadaki gündem yoğun olacak
﻿Yılın son Kabine toplantısı başladı. Masadaki gündem yoğun olacak
﻿Yılın son Kabine toplantısı başladı. Masadaki gündem yoğun olacak
﻿Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bırakarak kaçtı
﻿Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bırakarak kaçtı
﻿Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bırakarak kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.