90 ve 84 yaşındaki iki kadının çaresiz anları

İHA’nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi İhsanbey Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, komşuları olan yaşlı iki kadının ‘İmdat’ diye bağırma seslerine duyan Sema Aluç, kapıya giderek iki yaşlı kadına seslendi. Aluç, 112 Acil Servisine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun kapısını açarak eve girdi. İki yaşlı kadının salonda oturur halde olduğunu gördü.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaşlı Necla Teke ve Muazzez Düzova, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmayan iki yaşlı kadının hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili konuşan ve kadınlara baktığını anlatan Sema Aluç, “Maalesef hem Necla teyze hem de Muazzez abla düştü. İkisi de yerde, bir tanesi 90 yaşında bir tanesi 84 yaşında. Muazzez ablanın ayakları tutmuyor. Bir de özürlü bir çocuğumuz var, ben ilgileniyorum” dedi.