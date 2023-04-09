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Avcılar'da inşaat alanında çökme: 5 işçi göçük altında kaldı

İstanbul Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı. İşçilerden 2'si hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 01:03
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Avcılar'da inşaat alanında çökme: 5 işçi göçük altında kaldı

Avcılar'da inşaat alanında çökme: 5 işçi göçük altında kaldı
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Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor. (AA)

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