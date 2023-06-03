Avcılar'da yangın paniği, genç adam ölümü göze alarak yan binaya atladı

Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan Burak Saygın (25), alevlerden kurtulmak için yan binanın balkonuna atladı.

Avcılar'da yangın paniği, genç adam ölümü göze alarak yan binaya atladı

Saygın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Kalender Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Annesiyle birlikte yaşayan Burak Saygın, yangını fark edince söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Annesi binadan çıkarken Saygın alevlerin arasında kaldı.

Balkona çıkarak yardım isteyen Saygın, çevredekilerin de uyarısıyla yan taraftaki kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın balkonuna atlamaya karar verdi. Camları kırarak içeri giren Saygın, kanlar içinde kendinden geçti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de Burak Saygın'ı bulmak için harekete geçti. Kilitli olan dairenin kapısı kırılarak içeri girildi ve Saygın sedyeyle dışarı çıkartıldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Saygın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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